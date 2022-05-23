文章日期：2022年5月23日 11:40
惠譽表示，佳源（2768）在30天寬限期於5月18日到期前支付了一隻美元債券的利息，不過該公司一周後又面臨另一隻債券付息寬限期到期。
已付息的為2023年到期13.75%美元債券，最初應於4月18日付息1,210萬美元；而下周付息的為10月30日到期、12%債券，30天付息寬限期將於5月30日結束。該債剩餘未嘗本金總額2億美元。
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