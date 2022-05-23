已付息的為2023年到期13.75%美元債券，最初應於4月18日付息1,210萬美元；而下周付息的為10月30日到期、12%債券，30天付息寬限期將於5月30日結束。該債剩餘未嘗本金總額2億美元。

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