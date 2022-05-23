中海油（0883）、創科實業（0669）、京東（9618）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。

藍籌8隻升，56隻下跌，2隻無升跌。中海油（0883）升1.44%，收報11.3元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌8.58%，收報4.05元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是中芯（0981）收報16.62元，升2.09%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報88.6元，跌8.85%。

恒指下試20天線(20281.04點)，受制於50天線(20884.83點)。科指同樣下試20天線(4107.01點)，及受制於50天線(4266.61點)。

北水南下合計淨流入10.63億元，較上日增加378.13%，淨流入金額是2022年5月19日53.28億元後最多。北水連續第11日流入，累計流入390.96億元，對上一次連續11日淨流入是3月9日。南水北上合計淨流出46.01億元人民幣，終止連續2日流入。

破頂股表現

破頂股包括，東方海外（0316）創上市新高，見262.2元，收報258元，升6%；雲康集團（2325）創上市新高，見9.6元，收報9.24元，無升跌；米格國際（1247）創52周高，見0.95元，收報0.95元，升10.47%；金匯（8160）創52周高，見0.141元，收報0.112元，升41.77%；中國建築興業（0830）創52周高，見2.49元，收報2.4元，升1.69%。

破底股方面

破底股包括，信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.064元，收報0.064元，跌15.79%；利福（1212）見52周低3.38元，收報3.38元，跌3.98%；交銀國際（3329）見52周低0.96元，收報0.97元，跌1.02%；永安國際（0289）見52周低16.6元，收報17元，跌2.3%；萊爾斯丹（0738）見52周低0.495元，收報0.495元，跌1%；卓能（0131）見52周低2元，收報2元，跌2.44%；光大銀行（6818）見52周低2.59元，收報2.59元，跌8.8%；中糧包裝（0906）見52周低3.49元，收報3.49元，跌1.13%；國浩（0053）見52周低78元，收報78元，跌2.62%；載通（0062）見52周低12.1元，收報12.14元，跌4.56%；貿易通（0536）見52周低1.04元，收報1.05元，跌3.67%；ASM太平洋（0522）見52周低71.55元，收報71.7元，跌4.53%。

異動股

上升異動股，包括，金匯（8160）創52周高，見0.141元，收報0.112元，升41.77%；BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.63元，升29.9%；三葉草生物（2197）收報4.99元，升28.94%；中泛控股（0715）收報0.065元，升18.18%；富士高（0927）收報0.83元，升12.16%；米格國際（1247）創52周高，見0.95元，收報0.95元，升10.47%；維亞生物（1873）收報2.57元，升8.9%；山東墨龍（0568）收報3.46元，升8.13%；亞盛醫藥（6855）收報16.8元，升7.69%；金輪天地（1232）收報0.182元，升7.06%；新希望服務（3658）收報2.3元，升6.98%。

下跌異動股，包括，信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.064元，收報0.064元，跌15.79%；加科思（1167）收報7.51元，跌9.74%；領悅服務（2165）收報1.12元，跌9.68%；康希諾生物（6185）收報70.95元，跌9.04%；佳民（8519）收報0.061元，跌8.96%；小鵬汽車（9868）收報88.6元，跌8.85%；聯眾（6899）收報0.155元，跌8.82%；光大銀行（6818）見52周低2.59元，收報2.59元，跌8.8%；阿里健康（0241）收報4.05元，跌8.58%。

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