moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指半日跌389點 與科指齊受制於50天線 北水流入增3.7倍

  • 北京疫情引發市場憂慮，恒指今早低開108點，短暫收窄至跌74點後持續擴大跌幅，臨近半日收市曾跌408點，半日高低波幅334點。
恒指半日跌389點或1.88%，報20327點，成交金額592億元；國指跌155點或2.19%，報6965點。恒生科技指數收報4150點，跌3.13%。

中海油（0883）、創科實業（0669）、京東（9618）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。

藍籌8隻升，56隻下跌，2隻無升跌。中海油（0883）升1.44%，收報11.3元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌8.58%，收報4.05元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是中芯（0981）收報16.62元，升2.09%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報88.6元，跌8.85%。

恒指下試20天線(20281.04點)，受制於50天線(20884.83點)。科指同樣下試20天線(4107.01點)，及受制於50天線(4266.61點)。

北水南下合計淨流入10.63億元，較上日增加378.13%，淨流入金額是2022年5月19日53.28億元後最多。北水連續第11日流入，累計流入390.96億元，對上一次連續11日淨流入是3月9日。南水北上合計淨流出46.01億元人民幣，終止連續2日流入。

破頂股表現

破頂股包括，東方海外（0316）創上市新高，見262.2元，收報258元，升6%；雲康集團（2325）創上市新高，見9.6元，收報9.24元，無升跌；米格國際（1247）創52周高，見0.95元，收報0.95元，升10.47%；金匯（8160）創52周高，見0.141元，收報0.112元，升41.77%；中國建築興業（0830）創52周高，見2.49元，收報2.4元，升1.69%。

破底股方面

破底股包括，信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.064元，收報0.064元，跌15.79%；利福（1212）見52周低3.38元，收報3.38元，跌3.98%；交銀國際（3329）見52周低0.96元，收報0.97元，跌1.02%；永安國際（0289）見52周低16.6元，收報17元，跌2.3%；萊爾斯丹（0738）見52周低0.495元，收報0.495元，跌1%；卓能（0131）見52周低2元，收報2元，跌2.44%；光大銀行（6818）見52周低2.59元，收報2.59元，跌8.8%；中糧包裝（0906）見52周低3.49元，收報3.49元，跌1.13%；國浩（0053）見52周低78元，收報78元，跌2.62%；載通（0062）見52周低12.1元，收報12.14元，跌4.56%；貿易通（0536）見52周低1.04元，收報1.05元，跌3.67%；ASM太平洋（0522）見52周低71.55元，收報71.7元，跌4.53%。

異動股

上升異動股，包括，金匯（8160）創52周高，見0.141元，收報0.112元，升41.77%；BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.63元，升29.9%；三葉草生物（2197）收報4.99元，升28.94%；中泛控股（0715）收報0.065元，升18.18%；富士高（0927）收報0.83元，升12.16%；米格國際（1247）創52周高，見0.95元，收報0.95元，升10.47%；維亞生物（1873）收報2.57元，升8.9%；山東墨龍（0568）收報3.46元，升8.13%；亞盛醫藥（6855）收報16.8元，升7.69%；金輪天地（1232）收報0.182元，升7.06%；新希望服務（3658）收報2.3元，升6.98%。

下跌異動股，包括，信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.064元，收報0.064元，跌15.79%；加科思（1167）收報7.51元，跌9.74%；領悅服務（2165）收報1.12元，跌9.68%；康希諾生物（6185）收報70.95元，跌9.04%；佳民（8519）收報0.061元，跌8.96%；小鵬汽車（9868）收報88.6元，跌8.85%；聯眾（6899）收報0.155元，跌8.82%；光大銀行（6818）見52周低2.59元，收報2.59元，跌8.8%；阿里健康（0241）收報4.05元，跌8.58%。

 

其他報道

佳源在限期前支付一隻美元債息

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.47%

恒大債券持有人會議 擬推遲40億人民幣債券付息半年

美證交會再將8家中概股納入預定除牌名單

匯豐高層因氣候變化言論遭暫停職務

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR轉跌 港美利差見3年最闊

中國對重點行業的資金扶持據報遠超其他國家

港交所擬在美歐設辦公室 推廣來港集資

小米與Leica相機研製的首款影像旗艦手機將於今年7月面世

北京、上海據報下調房貸利率

富衛集團香港上市計劃獲批

特斯拉據報將在上海招聘大量研發人員

滬深兩市主要指數高開 人行進行100億元人幣逆回購

恒指低開108點 東方海外升3.4% 瑞聲跌1.9% 蔚來跌1%

港股ADR跌215點 夜期低水407點 美期亞股向上

滴滴紐約除牌料獲股東支持