上周金科地產傳出多項負面消息，包括自5月20日起將「19金科03」、「20金科01」、「20金科02」、「20金科03」、「20金科 04」、「21金科01」、「21金科03」和「21金科04」的債券投資者管理安排調整為僅限專業投資者中的機構投資者買入，專業投資者中的個人投資者只可選擇繼續持有債券至到期或賣出。

同時集團又傳出債務存在展期風險，公司旗下的小公募發行可能存在不及預期的風險，「20金科03」也存在展期風險。此前金科副總裁兼財務負責人宋柯指，公司正籌備發行20億元小公募，分別歸還5月28日到期的「20金科03」本金12.5億元和7月8日到期的「19金科03」本金6.96億元。上月則傳出集團將獲得重慶國資入股等消息。

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