內房金科地產（深）（000656）上周疑因債務問題急跌，港股上市的物管股金科服務（9666）上周五跌近16%後，今早申請停牌。至於金科地產的境內債則再現大跌，當中「19金科03」及「21金科03」分別跌20.48%及17.67%，前者在今早11點28分盤中跌停牌，將於下午1時28分復牌。金科服務午間發通告指，於今早停牌，以待根據收購及合併守則刊發一份載有公司內幕消息的公告。
上周金科地產傳出多項負面消息，包括自5月20日起將「19金科03」、「20金科01」、「20金科02」、「20金科03」、「20金科 04」、「21金科01」、「21金科03」和「21金科04」的債券投資者管理安排調整為僅限專業投資者中的機構投資者買入，專業投資者中的個人投資者只可選擇繼續持有債券至到期或賣出。
同時集團又傳出債務存在展期風險，公司旗下的小公募發行可能存在不及預期的風險，「20金科03」也存在展期風險。此前金科副總裁兼財務負責人宋柯指，公司正籌備發行20億元小公募，分別歸還5月28日到期的「20金科03」本金12.5億元和7月8日到期的「19金科03」本金6.96億元。上月則傳出集團將獲得重慶國資入股等消息。
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