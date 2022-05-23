《通知》明確，要優先利用存量房地產用地，支持品質改善性、低碳綠色創新性需求，鼓勵從詳細規劃指標調整、土地出讓非重要條件修改、不動產預告登記、轉移登記等方面給予適度支持；對政府收回需重新招拍掛出讓的地塊，轉為品質改善性、低碳綠色創新性項目，允許在製定土地出讓底價時在10%的幅度內適度支持，力爭改變「高負債」、「高槓桿」、「高庫存」房地產開發經營方式，為房地產經濟轉向高質量動態平衡發展提供有力保障。

另外，湖南將推進以縣城為重要載體的新型城鎮化建設，選擇一批發展意願強、基礎條件好的縣城作為示範地區重點發展。按照第七次人口普查數據，城鎮人口達到50萬人以上的邵東市、耒陽市、平江縣、醴陵市，或城鎮人口新增10萬人以上且總數接近50萬人的新化縣、漢壽縣、湘鄉市、湘潭縣、隆回縣、桂陽縣、澧縣、桃江縣等，可以向省自然資源廳申請提升房地產用地單宗出讓規模標準至中等城市規模，納入縣城城鎮化建設示範地區備選範圍。

此外，防止房地產庫存去化超標增加系統性風險，防止人口流失縣城盲目建設。各市州、縣市區商品房庫存去化周期在13-36個月的，應嚴格控制新增房地產開髮用地審批。 《通知》還明確，對商品住房去化周期超過24個月的市縣，暫停新的商品住房用地審批，將商品住宅用地掛牌出讓規模控制在上年度供應量的20%以內。

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