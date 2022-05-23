moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

熒德︰港政策有利機電業  目前手上合約約值3億元

機電工程服務供應商熒德控股（8535）上周公布截至2022年3月底的全年業績，全年純利為2078萬元，按年跌27.11%，若扣除報告期間產生的上市開支則正常化溢利為3306萬元，按年增15.95%。集團派末期息每股0.005元，按年跌16.7%。

集團期內收益按年增加32.77%至4.05億元，當中安裝服務年度收益按年增55.14%至約3.07億元。集團指，已將近完成五項大規模安裝項目，合共帶來約1.87億元總收益。

集團管理層指，認為香港政府政策將為本港經濟復蘇帶來動力，當中明日大嶼的願景，以及北部都會區包括元朗區和北區兩個地方行政區，都會大幅增加建築及相關工程需求﹔加上公屋加快完成，及本港基建及醫院等擴建工程，都對公司或業界有利及帶來增長。

管理層又提到，目前手上的工程合約約值3億元，在2022至2023年新增5個項目及17項改動及加建工程，當中三個規模較大，涉及1.13億元，將在2022年至2023年財政年度投入大量資源及努力以完成該等項目。

 

其他報道

滬指一枝獨秀 以近日中高位收市

馬化騰朋友圈轉發一篇有關中國經濟的文章 惹網民熱議

湖南：對商品住房去化周期逾24個月的市縣 暫停新宅地審批

恒大再被強制執行41.83億人民幣

佳源國際控股股東遭斬倉擬售資產續停牌

大唐集團提交換要約 今年到期境外債延至明年中

金科地產境內債再跌停 金科服務早市停牌

譚仔及譚仔三哥推慈善NFT項目「Souper Hero」 收益贈予香港藝術中心

恒指半日跌389點 與科指齊受制於50天線 北水流入增3.7倍

佳源在限期前支付一隻美元債息

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.47%

恒大債券持有人會議 擬推遲40億人民幣債券付息半年