機電工程服務供應商熒德控股（8535）上周公布截至2022年3月底的全年業績，全年純利為2078萬元，按年跌27.11%，若扣除報告期間產生的上市開支則正常化溢利為3306萬元，按年增15.95%。集團派末期息每股0.005元，按年跌16.7%。
集團期內收益按年增加32.77%至4.05億元，當中安裝服務年度收益按年增55.14%至約3.07億元。集團指，已將近完成五項大規模安裝項目，合共帶來約1.87億元總收益。
集團管理層指，認為香港政府政策將為本港經濟復蘇帶來動力，當中明日大嶼的願景，以及北部都會區包括元朗區和北區兩個地方行政區，都會大幅增加建築及相關工程需求﹔加上公屋加快完成，及本港基建及醫院等擴建工程，都對公司或業界有利及帶來增長。
管理層又提到，目前手上的工程合約約值3億元，在2022至2023年新增5個項目及17項改動及加建工程，當中三個規模較大，涉及1.13億元，將在2022年至2023年財政年度投入大量資源及努力以完成該等項目。
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