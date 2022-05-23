中銀表示，持有「開戶易」賬戶的客戶，現可透過中銀香港分行，向中國銀行（3988）提交修改申請指示，更改其內地相關賬戶所登記的手機號碼，解決因更換了原有手機號碼而無法操作內地賬戶的問題，同時便利中銀跨境理財通北向通客戶配對內地賬戶。

香港客戶如需重啟內地中國銀行不動戶，可致電內地中國銀行客服熱線，如有需要，中銀香港行亦可協助客戶轉接至該熱線查詢。此外，內地客戶如需重啟中銀香港不動戶，可聯絡中銀香港的客戶聯繫中心或分行，核實身份後，即可重啟不動戶。

持有中國銀行深圳分行賬戶的客戶，如因回鄉證到期更換後需更新證件有效期，可透過該分行的電子平台，在線自助更新相關資料，中銀跨境理財通北向通客戶則可透過中銀香港見證服務，在香港向中國銀行廣東分行或深圳分行提交更新回鄉證有效期等賬戶資料的指示，以完成賬戶配對。

以大灣區內地中國銀行賬戶註冊手機銀行的客戶，無論是通過香港或內地手機號碼註冊，均可透過中國銀行手機銀行自助在線找回密碼，重新登入後即可享用相關手機銀行服務。