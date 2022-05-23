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新城控股發行公司債擬為62億元

據上交所公司債券項目信息平台顯示，民企內房新城發展（1030）旗下的A股子公司新城控股（滬）（601155）2022年面向專業投資者公開發行公司債券項目狀態於今日（5月23日）已更新為「已反饋」。該項目品種為小公募，受理日期為3月30日，擬發行金額為61.72億元。

至於綠城（3900）的2022年面向專業投資者公開發行公司債券，項目狀態亦同樣於今日更新為「已反饋」。該項目品種為小公募，擬發行金額為150億元，發行主體為綠城房地產集團有限公司。

新城控股亦同於今日召開2021年年度股東大會。據內媒引述參會股東指，有關新城控股的發債安排，財務負責人管有冬指在發行額度方面，公司擁有中票的額度，也在申報小公募的公司債，同時還在籌備以吾悅廣場為底層資產的CMBS的額度，相關的進展應該都是順利進行當中。

在發行的方面，管有冬指出，最近確實市場上也有一些金融機構通過創建CDS、CRMW等方式來為民營企業的債券進行征信，目前公司跟部分的機構也是在積極的洽談中，新城也希望能夠借助這些發行的工具，更好的發行債券。如果有進一步落地的動作，公司也會及時發布公告。

早前，內地將包括碧桂園（2007）、龍湖（0960）、美的置業（3990）三間民企內房被監管機構選定為「示範房企」，發行人民幣債券及同時發行包括信用違約掉期（私募CDS）或信用風險緩釋憑證（CRMW）在內的信用保護工具。其後有指，新城發展及旭輝（884）亦有望納入示范名單，並於近期發行債券和中票。

 

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