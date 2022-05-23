國務院常務會議指出，當前經濟下行壓力持續加大，許多市場主體十分困難。當局將高效統籌疫情防控和經濟社會發展，加快落實中央經濟工作會議和政府工作報告確定的政策，並加大實施力度，按照總體思路和政策取向採取一籃子針對性強、有力有效的調控措施，穩住經濟基本盤。

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當局並要求，相關部門要盡快逐項提出具體做法並公布實施，國務院將對地方落實穩經濟措施進行督查，地方政府要盡快推出符合地方實際情况的穩經濟政策。

除稅務以外，當局亦決定將中小微企業個體工商戶和5個特困行業緩繳養老等社保費政策延至年底，並擴圍至其他特別困難行業，預計今年緩繳3200億元，另外失業保險留工培訓補助將擴大至所有困難參保企業，國家融資擔保基金再擔保合作業務新增1萬億元以上。

當局亦決定，階段性減徵部分乘用車購置稅600億元。因城施策支持剛性和改善性住房需求。 落實地方煤炭產量責任，調整煤礦核增產能政策，再啟動一批能源項目。處理失業保障、低保和困難群眾救助等工作，視情及時啟動社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯動機制。