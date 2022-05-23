何小鵬在會上透露，小鵬G9計劃在今年第三季度正式上市，在第四季度大規模交付；2023年計劃在B級和C級市場 各推出一款新車。他表示，新車型推出將結構性改善毛利，中長期目標是將整體毛利率提升至25%以上。小鵬上季汽車利潤率（即汽車銷售毛利潤佔汽車銷售收入的百分比）為10.4%，按年升0.3個百分點，按季反跌0.5個百分點。

他又表示，公司今年3月在疫情之下交付1.5萬輛汽車，月內新增訂單及在手訂單規模均達到歷史高位。如果排除部分受疫情影響的地區，5月訂單量已恢復到與漲價前相當的水平。另外，為覆蓋電池和原材料成本上漲，自3月21日起，小鵬汽車全線產品提價1萬至2萬元人民幣，但漲價後的市場需求仍顯示出強勁韌性。小鵬港股績前收跌6.53%，報90.85元。