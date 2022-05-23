moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

何小鵬：晶片荒時長超想像 冀增電池供應商減依賴

受累於內地封城及晶片短缺，小鵬汽車（9868）首季虧損擴大一倍，聯合創始人何小鵬於業績會議上指出，晶片供應鏈的挑戰比大家想像的時間還要長；公司於2015年起深度自研嵌入式系統硬件和底層軟件，更表示這部分於2022年開始進入產生規模效益的階段。他又稱，小鵬汽車從2021年開始對接更多電池供應商，今年次季基本完成電池供應多元化的佈局，降低供應商在特定區域集中的風險。開市初段，小鵬ADR相較港股跌近6%。

何小鵬在會上透露，小鵬G9計劃在今年第三季度正式上市，在第四季度大規模交付；2023年計劃在B級和C級市場 各推出一款新車。他表示，新車型推出將結構性改善毛利，中長期目標是將整體毛利率提升至25%以上。小鵬上季汽車利潤率（即汽車銷售毛利潤佔汽車銷售收入的百分比）為10.4%，按年升0.3個百分點，按季反跌0.5個百分點。

他又表示，公司今年3月在疫情之下交付1.5萬輛汽車，月內新增訂單及在手訂單規模均達到歷史高位。如果排除部分受疫情影響的地區，5月訂單量已恢復到與漲價前相當的水平。另外，為覆蓋電池和原材料成本上漲，自3月21日起，小鵬汽車全線產品提價1萬至2萬元人民幣，但漲價後的市場需求仍顯示出強勁韌性。小鵬港股績前收跌6.53%，報90.85元。