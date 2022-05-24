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港股ADR升16點 夜期高水29點 美期亞股向下 快手等業績

美股向上，港股ADR升16點或0.08%，報20453點，即月恒指夜期升80點，報20499點，夜期高水29點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌1.22%，折合報342.55元；阿里巴巴（9988）升0.58%，折合報85.59元；美團（3690）跌0.75%，折合報166.45元；匯控（0005）升1.74%，折合報49.3元；建行（0939）升0.25%，折合報5.62元。

道期現跌0.257%；標期現跌0.59%；納期現跌1.19%。日股現跌0.36%，韓股現跌0.34%，澳股現跌0.01%。

紐油現跌0.5%或0.56美元，報109.73美元；布油現跌0.53%或0.6美元，報112.81美元；金價現跌0%或0.17美元，報1853.42美元；美國10年期債息現跌0.57%或0.0163厘，報2.8351厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，汽車之家（2518）、雲音樂（9899）、金山軟件（3888）、快手（1024）、網易（9999）、高鑫零售（6808）、中通快遞（2057）等。

凱知樂（2122）旗下KKPlus朗豪坊天線得得B大型擺設損壞成為熱話。

快手（1024）澄清董事長宿華未被帶走 稱已向公安報案。

醫思健康（2138）收購體檢公司Mobile Medical。

梁安琪：待博彩法修法新文本交回立法會才表意見，看好澳門前景。

小鵬（9868）調整後虧損翻逾一倍，美股盤前跌2.7%。何小鵬：晶片荒時長超想像 冀增電池供應商減依賴。

新城控股（1030）發行公司債擬為62億元。

中國物流資產（1589）私有化，ESR（1821）售股料套現27億再投資。

傳金科服務（9666）收購佳源服務（1153）股權。

 

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