頒獎禮主禮嘉賓港府財經事務及庫務局副局長陳浩濂致辭時說，頒獎禮設有不同範疇的獎項，正正體現到香港金融業的多元發展及以金融服務實體經濟發展的功能。獎項包括有傳統的財富管理和退休策劃，有提升品牌價值的可持續發展表現和CSR，亦有數碼平台服務的虛擬銀行和虛擬保險等。他又持別提到，香港市場對數碼服務接受程度十分之高。今年2月一份研究報告顯示95%的受訪香港中小企業表示，他們將在2022年接受非接觸式支付或某種形式的數字支付選項，高於全球平均水平的82%。報告亦指出56%的受訪消費者預計今年會比去年更頻繁地使用數字支付。

今屆31個獎項，分別由27家金融機構奪得。