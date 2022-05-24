快手科技（1024）與主要股東騰訊（0700）旗下公司騰訊計算機，訂立2022年遊戲合作框架協議及其他營銷及推廣服務框架協議，據此，雙方同意就遊戲開展多項合作，並同意互相提供若干新型營銷及推廣服務。按照雙方訂立的兩份協議，兩家公司今、明兩年向彼此支付費用均見大增。快手相信，在騰訊平台上使用營銷及推廣服務可使其提升知名度，觸達更多潛在用戶，從而進一步促進業務增長
根據雙方訂立為期一年半的遊戲合作框架協議，騰訊將授權快手，或快手轉授權的任何第三方，發行及分銷甚至推廣騰訊的遊戲，反之快手亦向騰訊授權，發行、運營、分銷其遊戲。雙方可各自向對方收取服務費、授權費，並在達到約定財務或運營目標，收取獎金，同時各自向對方支付代理費。快手將作為相關騰訊電子競技賽事聯盟的成員，運營其電子競技俱樂部，組建及調整其戰隊，並參與相關騰訊的電子競技賽事。騰訊將向快手支付獎金、聯盟成員及電子競技俱樂部特定比益的比例分成。當雙方的選手轉會到旗下電子競技俱樂部時，可各自收取另一方的轉會費。
按照遊戲合作框架協議，騰訊向快手支付的金額上限，會由2021年度的1260萬元（人民幣、下同），按年增長至今、明兩年度的3.85億元及3.23億元；至於快手向騰訊支付的金額，亦由2021年度的1400萬元，增至今、明兩個年度的1.51億元及1.98億元。
至於雙方的一年半推廣服務框架協議方面，雙方將在各自的廣告服務外，包括邀請各自的達人到彼此的平台營銷及推廣產品和服務。按照協議，快手向騰訊支付的費用，會由2021年度的1430萬元，到2022年度、2023年度分別達到4000萬元。至於騰訊向快手支付的費用，亦由2021年度的410萬元，增至2022及2023年度的1.05億元及1.08億元。
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