Snap Inc.盈利預警引發科技股下跌，拖累美股早段下挫，而美國多項經濟數據疲軟，亞特蘭大聯儲行長Raphael Bostic呼籲在收緊貨幣政策時謹慎行事，市場下調加息預測，美國10年期債息曾跌最多4.73%，見1個月最大跌幅，曾低見2.7166厘。道指收市轉升，3日累升675.49點。
道瓊斯工業平均指數收漲48點，升幅0.16%，報31928點。標普500指數收跌32點，跌幅0.82%，報3941點。納斯達克綜合指數收跌270點，或2.35%，報11264點。
麥當勞升2.74%，報244.52美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻42點，而Visa跌2.38%，報202.63元，拖低道指32點。
科技股方面，蘋果收市報140.36元，跌1.92%，谷歌母公司Alphabet收市報2119.4元，跌4.94%，亞馬遜收市報2082元，跌3.21%，Facebook收市報181.28元，跌7.61%。
歐洲STOXX 600指數收跌1.14%，報431點。德國DAX指數收跌1.81%，報13919點；法國CAC 40指數跌1.67%，報6253點；英國富時100指數收跌0.39%，報7484點。