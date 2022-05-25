Snap Inc.盈利預警引發科技股下跌，拖累美股早段下挫，而美國多項經濟數據疲軟，亞特蘭大聯儲行長Raphael Bostic呼籲在收緊貨幣政策時謹慎行事，市場下調加息預測，美國10年期債息曾跌最多4.73%，見1個月最大跌幅，曾低見2.7166厘。道指收市轉升，3日累升675.49點。