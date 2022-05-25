個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.37%，折合報329.98元；阿里巴巴（9988）跌3.21%，折合報80..92元；美團（3690）跌3.02%，折合報154.79元；匯控（0005）升3.98%，折合報51.37元；建行（0939）跌0.1%，折合報5.6元。

道期現升0.025%；標期現升0.1%；納期現升0.23%。日股現跌0.56%，韓股現升0.02%，澳股現升0.5%。

紐油現升0.54%或0.6美元，報110.37美元；布油現升0.38%或0.43美元，報114美元；金價現跌0.03%或0.71美元，報1865.74美元；美國10年期債息現升0.51%或0.0143厘，報2.7649厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，阿里健康（0241）、石藥集團（1093）、知乎（2390）、Dynam（6889）等。

快手（1024）首季虧損減近9成，收入、MAU等均勝預期。宿華：廣告業務3月起放緩，暫未見明顯恢復趨勢。

百融雲（6608）今年首季收入升一成。

力世紀（0860）售鐘錶批發業務套現5000萬，用於出行業務。

汽車之家（2518）首季少賺52％，收入跌兩成。

大快活（0052）發盈警，受累第5波疫情，料年度盈利跌7成。

三和建築（3822）料上財年蝕至少9000萬元。

傳有衛星場萬龍酒店交場，回歸澳博（0880）經營。

網易（9999）首季營收高於預期，賺51億元人民幣。

金山軟件（3888）首季純利錄9940萬人幣，較上季轉賺，新獲版號手遊《劍網3緣起》月內公測。

網易雲音樂（9899）調整後虧損收窄46.6%至1.52億人幣，績前跌2.1%。

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