恒指今早高開3點或0.02%，報20115點，成交金額18億元；國指今早低開19點或0.29%，報6863點。恒生科技指數開市報4015點，跌0.42%。
匯控（0005）、建行（0939）、中行（3988）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。
藍籌38隻升，17隻下跌，11隻無升跌。匯控（0005）升3.14%，報50.95元，是升幅最大的藍籌，中移動（0941）跌4.35%，報50.6元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股4隻升，15隻下跌，11隻無升跌。升幅最大的是快手（1024）開市報65.7元，升3.71%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報149元，跌6.23%。
恒指低於10天線(20201.18點)、20天線(20274.17點)。科指低於10天線(4107.71點)、20天線(4120.39點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，阿里健康（0241）開市報3.87元，無升跌。石藥集團（1093）開市報7.82元，升0.77%。知乎（2390）開市報21.35元，跌5.95%。Dynam（6889）開市報6.68元，升0.45%。
快手（1024）首季虧損減近9成，收入、MAU等均勝預期。宿華：廣告業務3月起放緩，暫未見明顯恢復趨勢。開市報65.7元，升3.71%。
百融雲（6608）今年首季收入升一成。開市報9.83元，升1.34%。
力世紀（0860）售鐘錶批發業務套現5000萬，用於出行業務。無成交，報0.34元。
汽車之家（2518）首季少賺52％，收入跌兩成。無成交，報54.05元。
大快活（0052）發盈警，受累第5波疫情，料年度盈利跌7成。開市報14元，跌0.28%。
三和建築（3822）料上財年蝕至少9000萬元。無成交，報0.069元。
傳有衛星場萬龍酒店交場，回歸澳博（0880）經營。開市報3元，跌0.33%。
網易（9999）首季營收高於預期，賺51億元人民幣。開市報151元，無升跌。
金山軟件（3888）首季純利錄9940萬人幣，較上季轉賺，新獲版號手遊《劍網3緣起》月內公測。開市報24.85元，無升跌。
網易雲音樂（9899）調整後虧損收窄46.6%至1.52億人幣，績前跌2.1%。無成交，報57.5元。
1隻股份創上市新低，包括和黃醫藥（0013）低見15.34元，開市報15.34元，跌1.29%。
異動股
上升異動股，包括，BENG SOON MACHINERY（1987）開市報0.64元，升14.29%；宏光（6908）開市報5.08元，升14.16%；縱橫遊（8069）開市報0.49元，升13.95%；看通集團（1059）開市報0.59元，升9.26%；通天酒業（0389）開市報0.127元，升7.63%；映客（3700）開市報1.27元，升5.83%；凱知樂（2122）開市報0.19元，升5.56%；PLATT NERA（1949）開市報0.345元，升4.55%；快手（1024）開市報65.7元，升3.71%；匯控（0005）開市報50.95元，升3.14%。
下跌異動股，包括，東方海外（0316）開市報236元，跌9.44%；味千中國（0538）見52周低0.99元，開市報0.99元，跌9.17%；國藝（8228）開市報0.022元，跌8.33%；嗶哩嗶哩（9626）開市報149元，跌6.23%；知乎（2390）開市報21.35元，跌5.95%；中信國際電訊（1883）開市報2.68元，跌5.63%；萬國數據（9698）開市報26.1元，跌4.4%；中國移動（0941）開市報50.6元，跌4.35%。
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