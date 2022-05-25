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恒指半日反覆升128點 重上10天線 北水第13日流入

隔晚美股個別發展，市場對經濟前景有憂慮，恒指表現反覆，今早高開3點後，曾升最多173點，其後又倒跌最多44點，半日高低波幅218點。

恒指半日升128點或0.64%，報20240點，成交金額532億元；國指升37點或0.54%，報6920點。恒生科技指數收報4059點，升0.68%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、建行（0939）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、中移動（0941）、友邦（1299）拖累大市。

藍籌50隻升，16隻下跌，0隻無升跌。匯控（0005）升3.44%，收報51.1元，是升幅最大的藍籌，中移動（0941）跌3.02%，收報51.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股16隻升，14隻下跌。升幅最大的是快手（1024）收報66元，升4.18%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報25.65元，跌6.04%。

恒指重上10天線(20213.72點)，受制於20天線(20280.44點)。科指續低於10天線(4112.15點)、20天線(4122.61點)。

北水南下合計淨流入13.09億元，較上日增加42.78%，連續第13日流入，累計流入418.4億元，對上一次連續13日淨流入是2022年3月11日。南水北上合計淨流入36.54億元人民幣，終止連續2日流出。

信通院：中國4月國內智能電話出貨量下降34%。小米（1810）收報11.24元，升0.72%。舜宇（2382）收報109.9元，升0.73%。瑞聲（2018）見52周低15.3元，收報15.5元，跌1.65%。

復藥（2196）投資的藥師幫，上載IPO前文件。收報32.1元，跌0.93%。

多間公司公布業績，績前表現如下，阿里健康（0241）收報3.94元，升1.81%。石藥集團（1093）收報7.73元，跌0.39%。知乎（2390）收報21.1元，跌7.05%。Dynam（6889）收報6.67元，升0.3%。

快手（1024）首季虧損減近9成，收入、MAU等均勝預期。宿華：廣告業務3月起放緩，暫未見明顯恢復趨勢。收報66元，升4.18%。

百融雲（6608）今年首季收入升一成。收報9.77元，升0.72%。

力世紀（0860）售鐘錶批發業務套現5000萬，用於出行業務。收報0.335元，跌1.47%。

汽車之家（2518）首季少賺52％，收入跌兩成。收報54.05元，無升跌。

大快活（0052）發盈警，受累第5波疫情，料年度盈利跌7成。收報13.9元，跌1%。

三和建築（3822）料上財年蝕至少9000萬元。收報0.07元，升1.45%。

傳有衛星場萬龍酒店交場，回歸澳博（0880）經營。收報3.01元，無升跌。

網易（9999）首季營收高於預期，賺51億元人民幣。收報154.5元，升2.32%。

金山軟件（3888）首季純利錄9940萬人幣，較上季轉賺，新獲版號手遊《劍網3緣起》月內公測。收報24.7元，跌0.6%。

網易雲音樂（9899）調整後虧損收窄46.6%至1.52億人幣，績前跌2.1%。收報56.6元，跌1.57%。

破頂股表現

破頂股包括，海昌海洋公園（2255）創上市新高，見6.18元，收報6.03元，跌0.66%；PLATT NERA（1949）創52周高，見0.36元，收報0.355元，升7.58%。

破底股方面

12隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業美好（2168）低見4.15元，收報4.2元，跌6.25%；領悅服務（2165）低見0.74元，收報0.76元，跌12.64%；金科服務（9666）低見17.08元，收報17.5元，跌3.42%；中國科培（1890）低見1.57元，收報1.59元，跌1.24%；睿見教育（6068）低見0.232元，收報0.234元，跌6.4%；成實外教育（1565）低見0.21元，收報0.21元，跌1.41%；永利澳門（1128）低見4.11元，收報4.12元，跌1.9%；嘉和生物（6998）低見2.98元，收報3.07元，升0.33%；和黃醫藥（0013）低見14.74元，收報14.92元，跌3.99%；京東物流（2618）低見14.04元，收報14.24元，升0.85%。

18隻股份創52周低，其中十隻包括，瑞聲（2018）低見15.3元，收報15.5元，跌1.65%；新濠國際發展（0200）低見4.82元，收報4.93元，跌0.2%；六福集團（0590）低見17元，收報17.16元，升0.7%；遠大醫藥（0512）低見4.17元，收報4.23元，跌0.7%；赤子城科技（9911）低見2.54元，收報2.55元，跌2.3%；檳傑科達（1665）低見0.9元，收報0.92元，跌2.13%；首都信息（1075）低見0.3元，收報0.3元，跌6.25%；味千中國（0538）低見0.97元，收報0.99元，跌9.17%；捷榮國際（2119）低見0.9元，收報0.91元，無升跌；ASM太平洋（0522）低見67.7元，收報68.85元，跌0.29%。

異動股

上升異動股，包括，深藍科技（1950）收報0.188元，升25.33%；看通集團（1059）收報0.63元，升16.67%；齊合環保（0976）收報0.94元，升14.63%；縱橫遊（8069）收報0.48元，升11.63%；高鑫零售（6808）收報2.45元，升8.89%；長城汽車（2333）收報13.38元，升7.73%；山東新華製藥股份（0719）收報6.57元，升7.7%；PLATT NERA（1949）創52周高，見0.36元，收報0.355元，升7.58%；阜豐集團（0546）收報4.16元，升7.49%；君實生物（1877）收報51.5元，升7.29%；凱知樂（2122）收報0.193元，升7.22%。

下跌異動股，包括，太陽國際（8029）收報0.335元，跌16.25%；祖龍娛樂（9990）創上市新低，見6.1元，收報6.19元，跌13.31%；領悅服務（2165）創上市新低，見0.74元，收報0.76元，跌12.64%；味千中國（0538）見52周低0.97元，收報0.99元，跌9.17%；匯聚科技（1729）收報1.44元，跌8.86%；東方海外（0316）收報242.2元，跌7.06%；知乎（2390）收報21.1元，跌7.05%；江山控股（0295）收報0.043元，跌6.52%；睿見教育（6068）創上市新低，見0.232元，收報0.234元，跌6.4%；佳兆業美好（2168）創上市新低，見4.15元，收報4.2元，跌6.25%。

 

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