不過，Booking.com今年首季房晚預訂數量較2019年同期下降約35%，但已比去年第四季度水平有所回升，並持續向好，其中4月份錄得房晚預訂數量增長亦有所改善，包括亞洲地區改善至比2019年低10%。 另4月份國際房晚預訂數量佔總預訂數量超過45%，並首次超過2019年水平；與2019年首季的40%和第四季的33%相比，升幅顯著增長。

至於本地旅遊方面，平台母企Booking Holdings今年首季相關房晚數量增長強勁，並比第四季有所改善。受回頭顧客的增長勢頭影響，Booking.com於3月的活躍客戶維持在2019年的95%水平內，當中部份客戶超過一年未有在平台預訂住宿。

其他報道

財經花生｜MIRROR演唱會加場行實名制 母企電盈股價升

升幅收窄 恒指收市升59點 10天、20天得而復失 北水流入增1.8倍 南水轉流入

國務院推文件盤活現有基建資產 鼓勵發展基建REITS市場

長江集團伙李嘉誠基金會再為「公益金及時抗疫基金」籌款

財經花生｜杜汶澤發虛幣$LATE Token 用於自家網站支付

滬深股市升幅擴大 上證升1.19%

港鐵股東問會否分拆非鐵路業務 許亮華:鐵路加物業行之有效

Adyen：逾七成香港商戶料數碼轉型今年可帶來至少20%業務增長

Quantifeed獲匯豐融資 期望5年內業務增長10倍

石藥集團首季純利跌至14億人幣

恒指半日反覆升128點 重上10天線 北水第13日流入

A股半日向上 上證升0.58%

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止2連跌 升至0.1872%

信通院：中國4月國內智能電話出貨量下降34%

復藥投資的藥師幫 上載IPO前文件

索羅斯稱中國和俄羅斯為開放社會最大威脅

Nike退出俄羅斯零售市場

美證交Fischer：中美審計仍存在「重大問題」

恒指高開3點 科指跌0.42% 續低於10天、20天線

港股ADR跌43點 夜期低水140點 美期下跌 亞股個別發展 石藥知乎等業績

美國經濟數據疲軟 加息幅度預期減少 債息回落