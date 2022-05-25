moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

Booking.com今年首季總訂額達2100億 創歷史新高

新冠肺炎疫情困擾全球逾兩年，各地邊境措施陸續放寬。經營旅遊服務預訂網站Booking.com公布，今年首季平台總預訂額為270億美元（約2100.6億港元），打破平台2019年首季錄250億美元紀錄，創下平台創辦以來單季歷史新高；其中3月份預訂額首次單月突破100億美元，並與2019年、即疫情前同期上升17%。

不過，Booking.com今年首季房晚預訂數量較2019年同期下降約35%，但已比去年第四季度水平有所回升，並持續向好，其中4月份錄得房晚預訂數量增長亦有所改善，包括亞洲地區改善至比2019年低10%。 另4月份國際房晚預訂數量佔總預訂數量超過45%，並首次超過2019年水平；與2019年首季的40%和第四季的33%相比，升幅顯著增長。

至於本地旅遊方面，平台母企Booking Holdings今年首季相關房晚數量增長強勁，並比第四季有所改善。受回頭顧客的增長勢頭影響，Booking.com於3月的活躍客戶維持在2019年的95%水平內，當中部份客戶超過一年未有在平台預訂住宿。

其他報道

財經花生｜MIRROR演唱會加場行實名制 母企電盈股價升

升幅收窄 恒指收市升59點 10天、20天得而復失 北水流入增1.8倍 南水轉流入

國務院推文件盤活現有基建資產 鼓勵發展基建REITS市場

長江集團伙李嘉誠基金會再為「公益金及時抗疫基金」籌款

財經花生｜杜汶澤發虛幣$LATE Token 用於自家網站支付

滬深股市升幅擴大 上證升1.19%

港鐵股東問會否分拆非鐵路業務 許亮華:鐵路加物業行之有效

Adyen：逾七成香港商戶料數碼轉型今年可帶來至少20%業務增長

Quantifeed獲匯豐融資 期望5年內業務增長10倍

石藥集團首季純利跌至14億人幣

恒指半日反覆升128點 重上10天線 北水第13日流入

A股半日向上 上證升0.58%

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止2連跌 升至0.1872%

信通院：中國4月國內智能電話出貨量下降34%

復藥投資的藥師幫 上載IPO前文件

索羅斯稱中國和俄羅斯為開放社會最大威脅

Nike退出俄羅斯零售市場

美證交Fischer：中美審計仍存在「重大問題」

恒指高開3點 科指跌0.42% 續低於10天、20天線

港股ADR跌43點 夜期低水140點 美期下跌 亞股個別發展 石藥知乎等業績

美國經濟數據疲軟 加息幅度預期減少 債息回落