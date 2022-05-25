新冠肺炎疫情困擾全球逾兩年，各地邊境措施陸續放寬。經營旅遊服務預訂網站Booking.com公布，今年首季平台總預訂額為270億美元（約2100.6億港元），打破平台2019年首季錄250億美元紀錄，創下平台創辦以來單季歷史新高；其中3月份預訂額首次單月突破100億美元，並與2019年、即疫情前同期上升17%。
不過，Booking.com今年首季房晚預訂數量較2019年同期下降約35%，但已比去年第四季度水平有所回升，並持續向好，其中4月份錄得房晚預訂數量增長亦有所改善，包括亞洲地區改善至比2019年低10%。 另4月份國際房晚預訂數量佔總預訂數量超過45%，並首次超過2019年水平；與2019年首季的40%和第四季的33%相比，升幅顯著增長。
至於本地旅遊方面，平台母企Booking Holdings今年首季相關房晚數量增長強勁，並比第四季有所改善。受回頭顧客的增長勢頭影響，Booking.com於3月的活躍客戶維持在2019年的95%水平內，當中部份客戶超過一年未有在平台預訂住宿。
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