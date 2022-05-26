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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升0.23點子至0.18952%，是5月16日後最高，當日報0.19173%。

港元現報7.8495元升值3點子，曾貶值最多1點子，報7.8499元，亦曾升值最多7點子，報7.8491元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.06點子至0.04369%；1星期HIBOR跌0.14點子至0.06976%；2星期HIBOR升0.23點子至0.11238%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.19點子至0.90143%；6個月期HIBOR跌0.29點子至1.70637%；12個月期HIBOR無升跌，報2.60738%。

美元指數現報102.029貶值0.027點或0.03%。

美元1個月期LIBOR報1.01657%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8271%，連續2日收窄，利差是5月23日後最窄，當日差距為-0.822%

對上一次連續2日收窄，是3月24日，當日利差報-0.1282%。

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