港股近期好淡爭持，但低位明顯有頗強買盤，恒指每次失守20000點、恒科指低於4000點，均立即有買盤推高指數。論入市工具，騰訊（0700）首季業績後偏弱，但股價維持在320元至380元區間上來不變，現價約333元，有一定值博率。

近期偏強的是新經濟股，當中又以光伏出現較持續升勢，無論是光伏玻璃還是多晶硅都反彈至通道頂部。另一可冷吼的是分佈式光伏的創維（0751）。水利部日前印發《水利部關於加強河湖水域岸線空間管控的指導意見》，明確要求光伏電站、風力發電等項目不得在河道、湖泊、水庫內建設。業內人士指新規對於華東華南西南地區影響很大，今後或只能發展分佈式光伏。

消息暫時對於創維刺激作用不大，近期光伏股普遍向好下，反而逆勢回試通道底部。但一方面，創維在現水平已靠穩多時，可見現水平有支持，向下突破機會有限，而現在是上落市，弱勢股都能輪流反彈，加上新政至少理論上增加分佈式光伏需求，可以成為日後炒上的借口，可以小注一試。

張兆聰

明報首席評論員