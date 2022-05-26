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【有片：選股王】分佈式光伏具潛力 創維可小注一試

恒指跌25點，收報20145點，成交金額219億元。聯儲局議息聲明確認未來兩次各加息50點子，但也強調政策靈活性，市場解讀偏鴿派，美股向好。中港股市昨日午後轉強，看來與國務召開萬人參與的穩經濟大會有關，令市場憧憬刺激措施再加碼，結果主要重申穩經濟、保就業，中港股市初段偏弱，但A股很快轉強且升幅擴大，港股一度失守19900點關口，臨近中午也再度回升。

港股近期好淡爭持，但低位明顯有頗強買盤，恒指每次失守20000點、恒科指低於4000點，均立即有買盤推高指數。論入市工具，騰訊（0700）首季業績後偏弱，但股價維持在320元至380元區間上來不變，現價約333元，有一定值博率。

近期偏強的是新經濟股，當中又以光伏出現較持續升勢，無論是光伏玻璃還是多晶硅都反彈至通道頂部。另一可冷吼的是分佈式光伏的創維（0751）。水利部日前印發《水利部關於加強河湖水域岸線空間管控的指導意見》，明確要求光伏電站、風力發電等項目不得在河道、湖泊、水庫內建設。業內人士指新規對於華東華南西南地區影響很大，今後或只能發展分佈式光伏。

消息暫時對於創維刺激作用不大，近期光伏股普遍向好下，反而逆勢回試通道底部。但一方面，創維在現水平已靠穩多時，可見現水平有支持，向下突破機會有限，而現在是上落市，弱勢股都能輪流反彈，加上新政至少理論上增加分佈式光伏需求，可以成為日後炒上的借口，可以小注一試。

張兆聰

明報首席評論員

 