美國聯儲局議息記錄顯示未來兩次會議加息50點子，低過市場憂慮，美股隔晚向上，美期今早亦上升，不過另一方面又憂慮內地經濟增長放緩，美期亞股A股升幅收窄，港股更倒跌。恒指今早高開100點見半日頂，最多曾跌280點，收市跌幅收窄，半日高低波幅381點。
恒指半日跌25點或0.13%，報20145點，成交金額532億元；國指跌11點或0.17%，報6887點。恒生科技指數收報4054點，升0.26%。
匯控（0005）、騰訊（0700）、建行（0939）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、美團（3690）、友邦（1299）拖累大市。
藍籌30隻升，33隻下跌，3隻無升跌。恒安（1044）升2.59%，收報37.65元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌4.72%，收報7.47元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股16隻升，14隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報15.9元，升3.52%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報24.7元，跌2.56%。
恒指受制於10天線(20283.29點)、20天線(20287.51點)。科指續低於10天線(4129.47點)、20天線(4128.75點)。
北水南下合計淨流入14.8億元，較上日減少44.96%，連續第14日流入，累計流入447.01億元，對上一次連續14日淨流入是3月14日。南水北上合計淨流出17.27億元人民幣，終止連續1日流入。
國泰（0293）重新聘用數百名前員工，準備增加航班服務。收報7.89元，升1.15%。
中通快遞（2057）首季純利增64%，四月行業包裹量按年降近12%。收報192.9元，跌1.28%。
多間公司公布業績，績前表現如下，阿里巴巴（9988）收報81.3元，跌1.28%。寶尊電商（9991）收報19.42元，跌0.82%。百度（9888）收報115.9元，升0.35%。聯想（0992）收報7.14元，跌0.7%。世界華文媒體（0685）收報0.28元，無升跌。萬華媒體（0426）收報0.17元，無升跌。李氏大藥廠（0950）收報1.86元，跌2.11%。
知乎（2390）首季虧損擴大至6.1億人幣，遜預期。收報20.25元，跌0.98%。
阿里健康（0241）去年轉虧蝕2.7億人幣。收報3.87元，升1.84%。
安全貨倉（0237）料全年除稅前虧損收窄至7300萬。收報3.12元，無升跌。
Canalys調查：俄烏戰爭累歐洲首季手機出貨跌一成。小米（1810）開市報11.3元，升0.71%；瑞聲（2018）見52周低14.92元，開市報15.6元，升0.91%；舜宇（2382）開市報111.6元，無升跌。
Dynam（6889）全年多賺1.1倍，末期息2.6日圓。收報6.65元，跌0.45%。
電視廣播（0511）主席許濤：TVB計劃在內地發展電商業務。收報4.53元，升1.8%。
宏利前亞洲區CEO華康堯，過檔保誠（2378）任執行總裁。收報96.95元，跌1.52%。
破頂股包括，中遠海能（1138）創52周高，見5.04元，收報4.81元，跌2.83%；兗煤（1171）創52周高，見26.5元，收報25.75元，升2.79%；安捷利實業（1639）創52周高，見1.82元，收報1.82元，升1.11%。
18隻股份創上市新低，其中十隻包括，領悅服務（2165）低見0.71元，收報0.73元，跌5.19%；中國動向（3818）低見0.375元，收報0.375元，跌2.6%；三巽控股（6611）低見1.73元，收報1.95元，跌32.29%；景瑞（1862）低見1.45元，收報1.47元，跌2%；宇華教育（6169）低見0.95元，收報0.97元，升1.04%；希望教育（1765）低見0.425元，收報0.435元，跌1.14%；中國科培（1890）低見1.55元，收報1.58元，跌0.63%；睿見教育（6068）低見0.231元，收報0.236元，跌1.67%；成實外教育（1565）低見0.191元，收報0.194元，跌4.43%；永利澳門（1128）低見4.08元，收報4.17元，升0.48%。
26隻股份創52周低，其中十隻包括，新濠國際發展（0200）低見4.8元，收報4.87元，跌1.02%；六福集團（0590）低見16.92元，收報16.96元，跌0.7%；昊海生物科技（6826）低見30.65元，收報31.15元，跌0.8%；石藥集團（1093）低見7.2元，收報7.47元，跌4.72%；遠大醫藥（0512）低見4.06元，收報4.11元，跌2.38%；華誼騰訊娛樂（0419）低見0.135元，收報0.144元，升2.86%；赤子城科技（9911）低見2.41元，收報2.49元，跌0.4%；超智能控股（1402）低見0.37元，收報0.37元，跌8.64%；捷榮國際（2119）低見0.9元，收報0.91元，無升跌；泓富（0808）低見2.63元，收報2.64元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，廈門港務（3378）停牌；寶光實業（0084）收報0.068元，升21.43%；雲音樂（9899）收報64元，升9.03%；汽車之家（2518）收報60.35元，升8.54%；華大酒店（0201）收報0.128元，升8.47%；摩比發展（0947）收報0.285元，升7.55%；星島（1105）收報0.435元，升7.41%；中興通訊（0763）收報16.7元，升6.91%；中盈盛達（1543）收報2.02元，升6.32%；融創服務（1516）收報3.79元，升6.16%；太睿國際控股（1010）收報1.44元，升5.88%。
下跌異動股，包括，三巽控股（6611）創上市新低，見1.73元，收報1.95元，跌32.29%；大發地產（6111）創上市新低，見0.58元，收報0.67元，跌28.72%；澳洲成峰高教（1752）收報0.08元，跌16.67%；強泰環保（1395）收報0.17元，跌15%；四環醫藥（0460）收報1.08元，跌12.9%；金輪天地（1232）收報0.135元，跌10.6%；亨得利（3389）收報0.29元，跌9.38%；超智能控股（1402）見52周低0.37元，收報0.37元，跌8.64%；霸王（1338）收報0.064元，跌8.57%；現代傳播（0072）收報0.39元，跌8.24%。
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