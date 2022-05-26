美國聯儲局議息記錄顯示未來兩次會議加息50點子，低過市場憂慮，美股隔晚向上，美期今早亦上升，不過另一方面又憂慮內地經濟增長放緩，美期亞股A股升幅收窄，港股更倒跌。恒指今早高開100點見半日頂，最多曾跌280點，收市跌幅收窄，半日高低波幅381點。