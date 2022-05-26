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百度首季經調整利潤按年跌10%勝預期 美股盤前升逾4%

百度（9888）在港股收市後公布今年首季業績，表現勝預期，刺激百度（美：BIDU）在美股開市前交易時段升逾4%。

按非公認會計準則，截至今年3月底止，集團第一季經調整利潤38.79億元（人民幣，下同），按年倒退10%；每股美國存託股希釋收益11.22元；經調整EBITDA 54.99億元，按年下跌7%。

期內，總收入284.11億元，按年增長1%。百度核心收入214億元，按年增長4%；在線營銷收入157億元，按年下降4%；非在線營銷收入57億元，按年增長35%，主要受雲及其他AI驅動業務的推動。愛奇藝收入73億元，按年下降9%。

移動生態方面，百度APP 3月的月活躍用戶達6.32億戶，按年增加13%，每日登錄用戶佔比達83%。3月份百度的智能小程式（「SMPs」）的月活躍用戶達5.08億戶，按年增加22%，百度的智能小程式數量按年增加26%。

愛奇藝方面，愛奇藝季度日均總訂閱會員數在期內為1.01億，對比2021年第一季為1.05億， 2021年第四季度9700萬。

百度聯合創始人兼首席執行官李彥宏表示，3月中以來， 中國新冠疫情對集團業務造成負面影響。儘管與疫情相關的挑戰持續給集團近期業務帶來壓力，但新AI業務將推動百度的長期增長。百度核心收入維持穩健，受百度智能雲期內按季增長45%所帶動，非廣告收入增長35%。

首季業績普遍好過預期，刺激百度美股盤前升4.6%；港股方面，百度今日收報115.7港元，升0.17%。

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