至於在海外市場開拓影像角子機方面，Dynam管理層表示，在疫情前他們已經在澳門試營運，但是期間因為疫情而受影響，他們將來除繼續物色到澳門發展之外，亦擬到新加坡、探索在線上及社交媒體方面開發業務的可能性。由於海外業務只處於推廣初期，因此日圓貶值對他們影響不大。

集團的行政人員勝田久男指，他們仍然是勵駿創建（1680）的小股東，已了解到對方停牌並待公布業績，此前亦見發公告勵駿前主席辭職兼公司的生意不受影響，目前尚持有股份，沒有計劃買賣勵駿的股份。

在開拓飛機租賃業務方面，Dynam管理層表示，儘管今年行業仍然困難，然而集團只進入行業不久，現階段他們沒有擴展機隊數目及時間表。近期息口上升，會影響全行業新增機隊的成本，而在行業需求仍在增加時，他們仍看好行業可持續及作長遠發展，並審慎地經營，及與伙伴爭取更佳合作方式。對於有人看美元兑日圓會見150或180水平，其認為在目前而言，風險處於可管控水平。

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