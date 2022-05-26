澳門博彩（0880）宣布，該集團為滿足續牌要求，經與澳門政府討論後，落實以19.06億元代價，向母公司澳門旅遊娛樂公司購入自行推廣娛樂場經營所在的海立方物業。澳博據此向澳娛發行19.06億元等值的5年期年息2厘的可換股債券。該批可換股債券的每股換股價為4.07元，較澳博今天的收市價3元有溢價35.7%。
今次交易，為澳博首次將自行推廣娛樂場租用的物業，歸入旗下，一般相信，這或為今後其他自行推廣場的經營場地及衛星場統合旗下初定籃本。該集團表示，若然向澳娛發行的可換股債券獲得行使，澳娛在澳博的股權，將由目前的54.7%，進一步增至58.1%。集團將為此召開特別股東大會進行審議，在澳博共持股62.2%的澳娛連同主席何超鳳、聯席主席梁安琪、執行董事陳婉珍及岑康權等多名董事會成員，將在會內放棄投票權。
澳博是次向澳娛收購海立方，將非博彩區的價值定為5.16億元。至於樓面達13576平方米的博彩區方面，市值則為13.9億元。澳娛將向澳門政府提供承諾書，按照澳博旗下專營博彩業務的澳娛綜合合同要求，在其牌照批給於今年尾12月31日到期時，將海立方博彩區歸屬於澳門政府，此舉有助澳娛綜合符合競投年期10年的新賭牌之要求。澳娛在1999年購入原為八佰伴百貨經營所在的海立方，成本價為6.887億元。澳博形容，海立方在2017年至2019年期間內為集團其中表現最佳之一的娛樂場，並產生大量現金流。