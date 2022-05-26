今次交易，為澳博首次將自行推廣娛樂場租用的物業，歸入旗下，一般相信，這或為今後其他自行推廣場的經營場地及衛星場統合旗下初定籃本。該集團表示，若然向澳娛發行的可換股債券獲得行使，澳娛在澳博的股權，將由目前的54.7%，進一步增至58.1%。集團將為此召開特別股東大會進行審議，在澳博共持股62.2%的澳娛連同主席何超鳳、聯席主席梁安琪、執行董事陳婉珍及岑康權等多名董事會成員，將在會內放棄投票權。

澳博是次向澳娛收購海立方，將非博彩區的價值定為5.16億元。至於樓面達13576平方米的博彩區方面，市值則為13.9億元。澳娛將向澳門政府提供承諾書，按照澳博旗下專營博彩業務的澳娛綜合合同要求，在其牌照批給於今年尾12月31日到期時，將海立方博彩區歸屬於澳門政府，此舉有助澳娛綜合符合競投年期10年的新賭牌之要求。澳娛在1999年購入原為八佰伴百貨經營所在的海立方，成本價為6.887億元。澳博形容，海立方在2017年至2019年期間內為集團其中表現最佳之一的娛樂場，並產生大量現金流。