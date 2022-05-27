美國第一季度GDP萎縮，企業利潤創下接近兩年來最大降幅，但消費支出增幅上調。消費類股領漲標普500指數，梅西百貨上調了利潤預測，折扣零售商Dollar Tree和Dollar General Corp.創出歷史最大漲幅；得益於樂觀的營收預期，西南航空和捷藍航空大漲。美國國務卿布林肯周四異常直白的闡述美國對華戰略，稱將通過塑造「中國周邊的戰略環境」來影響北京的行為；美國對台政策沒有改變，與台北之間享有「牢固的非官方關係」。道指連升5日，累計升1384.06點，對上一次連升5日是3月18日；道指亦連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是5月17日。標指、納指亦連升兩日。
道瓊斯工業平均指數收漲516點，升幅1.61%，報32637點。標普500指數收漲79點，升幅1.99%，報4057點。納斯達克綜合指數收漲305點，或2.68%，報11740點。
家得寶升3.15%，報302.81美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻60點，而默沙東跌1.54%，報92.31元，拖低道指9.49點。
科技股方面，蘋果收市報143.78元，升2.31%，谷歌母公司Alphabet收市報2155.85元，升1.87%，亞馬遜收市報2221.55元，升4.02%，Facebook收市報191.63元，升4.24%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.79%，報437點。德國DAX指數收漲1.6%，報14231點；法國CAC 40指數漲1.78%，報6410點；英國富時100指數收漲0.57%，報7564點。