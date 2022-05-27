美國第一季度GDP萎縮，企業利潤創下接近兩年來最大降幅，但消費支出增幅上調。消費類股領漲標普500指數，梅西百貨上調了利潤預測，折扣零售商Dollar Tree和Dollar General Corp.創出歷史最大漲幅；得益於樂觀的營收預期，西南航空和捷藍航空大漲。美國國務卿布林肯周四異常直白的闡述美國對華戰略，稱將通過塑造「中國周邊的戰略環境」來影響北京的行為；美國對台政策沒有改變，與台北之間享有「牢固的非官方關係」。道指連升5日，累計升1384.06點，對上一次連升5日是3月18日；道指亦連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是5月17日。標指、納指亦連升兩日。