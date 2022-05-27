美股向上，港股ADR升504點或2.45%，報20621點，即月恒指夜期升619點，報20670點，夜期高水554點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升3.41%，折合報345.61元；阿里巴巴（9988）升14.31%，折合報92.7元；美團（3690）升5.94%，折合報168.02元；匯控（0005）升1.21%，折合報51.82元；建行（0939）升0.61%，折合報5.71元。
道期現跌0.076%；標期無升跌；納期現升0.01%。日股現升1.25%，韓股現升0.87%，澳股現升1.24%。
紐油現跌0.12%或0.14美元，報113.95美元；布油無升跌，報117.4美元；金價現升0.13美元，報1850.76美元；美國10年期債息現升0.45%或0.0126厘，報2.7595厘。
多間公司公布業績，包括，卓悅控股（0653）、英皇證券集團（0717）、火幣科技（1611）等。
東正金融（2718）獲上汽溢價25%入股71%並提全購。
澳博（0880）發債19億向澳娛收購海立方，滿足競投賭牌要求。
恒大（3333）出售寧波在建商場項目，套現逾13億元人幣。
阿里巴巴（9988）上季收入升9%，經調整利潤跌24%至198億元人幣，勝預期。
萬華媒體（0426）全年虧損收窄至1233萬，持有毛記葵涌（1716）收息41萬。
威高（1173）料全年虧損大減，仍蝕4800至6500萬元。
世界華文媒體（0685）去年虧轉盈，賺40萬美元。
佳源服務（1153）賣盤予金科服務（9666）料6月23日前敲定。
聯想（0992）：對國內產能保持信心，料智能設備業務短期內會繼續增長。
Dynam（6889）：4月新增2遊戲館，海外影像角子機擬探索線上發展。
百度（9888）首季經調整利潤按年跌10%勝預期。
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