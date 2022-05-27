布林肯警告，中國正尋求主導未來產業。他說，美國的對策是提高國內投資；與盟友密切配和，尤其是在印太地區；並與中國「公平」競爭。他說，習近平政府正在積極地削弱之前幫助中國崛起的國際體系，並稱美國不尋求與中國爆發新冷戰。

布林肯表示，「北京非但沒有利用自身力量來增強和振興助其成功的法律、協議、原則和機制，以便其他國家也能從中受益，反而卻在破壞它」。

布林肯表示，美國不希望「切斷」中國與世界經濟的聯繫，但是警告稱「北京正在口是心非尋求不對稱的脫鉤，既降低中國對世界的依賴，又增強世界對中國的依賴」。他還表示，企業不應當為了進入中國市場而犧牲西方價值觀。

布林肯表示，「我們將在所有可行的領域與中國建設性接觸——不是給我們自己或任何人面子，也絕不會以背棄自身原則作為交換條件，而是因為合作解決重大挑戰是世界對強國的期待，因為這直接符合我們的利益」。

中國駐美使館發言人劉鵬宇表示，中國的目標從來不是超越或取代美國，或是與美國進行零和競爭；歷史和現實說明，中美兩國合作則共贏，對抗必雙輸。

另外，布林肯亦表示，美國對台灣的政策沒有發生改變，他說「我們不支持台灣獨立」，但亦稱美國與台北之間享有「牢固的非官方關係」。台灣外交部在公告中稱，樂見布林肯再次重申美方堅守對台灣的安全承諾，並表示美方在事前已經向台灣簡報了布林肯的演講內容。

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