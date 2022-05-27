港元現報7.8496元無升跌，曾貶值最多2點子，報7.8498元，亦曾升值最多3點子，報7.8493元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.14點子至0.04506%；1星期HIBOR升1.07點子至0.08048%；2星期HIBOR升0.58點子至0.11821%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.19點子至0.89952%；6個月期HIBOR跌0.07點子至1.70566%；12個月期HIBOR跌0.07點子至2.60667%。

美元指數現報101.468貶值0.361點或0.35%。

美元1個月期LIBOR報1.023%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8349%，終止單日擴闊，利差是2022年5月25日後最闊，當日差距為-0.8358%。

對上一次終止單日擴闊，是2022年5月18日，當日利差報-0.7479%。

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