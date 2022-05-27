報道引述兩名消息人士指，中國恒大正在考慮以現金分期付款和以其在香港上市的兩間子公司的股權作為償還190億美元離岸債的方案。

中國恒大在去年底未能履行高達227億美元的離岸債務還款義務後，已被視作債務違約。恒大並曾於3月表示，將在7月底前公佈初步債務重組方案。

據其中一位消息人士指，作為提案的一部分，恒大希望通過將境外債權人的離岸債券本金及利息置換為新債券，並將在未來7至10年內分期償還。

兩名消息人士提到，離岸債權人亦獲准將部分債券轉換成中國恒大旗下在港上市的物管公司恒大物業（6666）及新能源汽車公司恒大汽車（0708）的股份。其中一名消息人士指出，最多20%的債務可以以「債轉股」方式轉換為上述恒大物業及恒大汽車的股份。惟目前此債務重組方案仍處初始階段，或再有變動。

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