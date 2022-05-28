昨晚發布的美國核心個人消費支出（PCE）連續兩個月回落，市場憧憬通脹見頂，隔晚美股三大指數分途上揚，以接近全日高位收市。道指飆575點或1.8%，收報33212點。納指升390點或3.3%，報12131點。標普升100點或2.5%，收報4158點。