昨晚發布的美國核心個人消費支出（PCE）連續兩個月回落，市場憧憬通脹見頂，隔晚美股三大指數分途上揚，以接近全日高位收市。道指飆575點或1.8%，收報33212點。納指升390點或3.3%，報12131點。標普升100點或2.5%，收報4158點。
總結全周，三大指數紛紛扭轉連跌多周頹勢，更創2020年11月以來最佳周表現。道指全周累升6.2%，終止連跌8周。納指全周累升6.8%，標普全周升6.5%，收報4158點，也結束連續第7周向下。
零售股繼續做好，Ulta Beauty（美：ULTA）業績勝預期，昨天收升12.5%。內地電商拼多多（美：PDD）季績表現優於預期，收市抽升15.2%；Dell（美：DELL）績後也漲12.9%。主要科技股向上，NVIDIA（美：NVDA）升5.4%，Google母企Alphabet（美：GOOGL）和蘋果（美：AAPL）均升逾4%。投行瑞信重申對特斯拉（Tesla）（美：TSLA）目標價1125美元，特斯拉收升7.3%。
研究機構22V Research報告認為，下周美國非農就業數據將走淡，投行將繼續關注標普於3800點至4200點的範圍，直到市場明確出現反彈，或者指數跌穿3800點明顯走弱。
ADR港股比例指數微升0.4%，報20789點。建行（0939）ADR和工行（1398）ADR分別較港股跌逾0.5%；騰訊（0700）ADR、阿里巴巴（9988）ADR和美團（3690）ADR分別較港股升逾0.7%。恒指夜期收報20854點，高水157點。