至於2020年底本地資產及財富管理業務總值已達34.9萬億元，較該法實施前增長兩成；本港銀行近期存款總額錄15.3萬億元，亦較該法實施前增加逾一成。

陳茂波又提及，當局近期進一步簡化大中華企業到香港作第二上市的要求，為因政治風險而回歸的「中概股」提供支持。截至今年4月底，共有74間公司循同股不同權架構或未盈利生科股等新制度赴港上市，首次公開招股（IPO）集資額累計超過5800億元，佔同期本港IPO集資總額超過44%；香港亦成為亞洲最大、全球第二大的生物科技融資中心。另自2019年至今，透過第二上市或雙重主要上市回流本港的「中概股」發行人共21家；以市值計，有關企業合共佔所有在美國上市的「中概股」總市值超過七成。

他續指，互聯互通為其中一項香港獨創、獲國家支持，以及其他市場難以複製的特殊優勢；包括剛於上周五公布的ETF互聯互通，將不斷為香港帶來新機遇，並逐步打造本港成為接通內地與境外資金和市場的安全管道，當局未來亦會進一步擴大互聯互通的廣度和深度。