moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

陳茂波：國安法實施至今IPO集資額錄逾6500億

《港區國安法》自2020年6月底生效，實施至今近兩年，財政司長陳茂波今日發表網誌指，有關條例有助穩定本地社會環境，並為經濟提供發展空間；其中條例實施至今，本港新股集資額超過6500億元，較實施前同期增加超過三成；港股平均每日成交額超過1500億元，同樣較該法實施前一年高出近六成。

至於2020年底本地資產及財富管理業務總值已達34.9萬億元，較該法實施前增長兩成；本港銀行近期存款總額錄15.3萬億元，亦較該法實施前增加逾一成。

陳茂波又提及，當局近期進一步簡化大中華企業到香港作第二上市的要求，為因政治風險而回歸的「中概股」提供支持。截至今年4月底，共有74間公司循同股不同權架構或未盈利生科股等新制度赴港上市，首次公開招股（IPO）集資額累計超過5800億元，佔同期本港IPO集資總額超過44%；香港亦成為亞洲最大、全球第二大的生物科技融資中心。另自2019年至今，透過第二上市或雙重主要上市回流本港的「中概股」發行人共21家；以市值計，有關企業合共佔所有在美國上市的「中概股」總市值超過七成。

他續指，互聯互通為其中一項香港獨創、獲國家支持，以及其他市場難以複製的特殊優勢；包括剛於上周五公布的ETF互聯互通，將不斷為香港帶來新機遇，並逐步打造本港成為接通內地與境外資金和市場的安全管道，當局未來亦會進一步擴大互聯互通的廣度和深度。