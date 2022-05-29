劉麥嘉軒指出，針對第五波疫情，政府於3月時推出「臨時失業支援」計劃，並於5月推出新一輪保就業計劃，分別收到約47萬及30萬份申請，當中包括不少自僱人士。當中，保就業計劃其中一個申請資格為須持有「自僱人士強積金戶口」，而臨時失業支援計劃的申請人如有強積金帳戶並作出授權，申請手續可簡化和縮短處理時間。

多年來，積金局積極推動自僱人士參與強積金，包括向一些較多自僱人士的工會組織，例如職業司機、水電工友等推廣強積金。另外，去年更主動發信給工藝品市集策劃機構及共享工作空間營辦商等組織，鼓勵他們向自僱工作者傳遞訊息，提醒他們注意有關強積金的權責，亦有與不同機構合辦以自僱工作者為對象的推廣活動。

至於現正構建中的積金易平台，不但可以在管理強積金方面為僱主和僱員帶來莫大方便，更可以協助自僱人士更方便和靈活地管理強積金。積金局亦會為自僱人士安排諮詢會，介紹平台設計及聽取他們的意見。