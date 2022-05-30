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港股ADR升93點 夜期高水157點 美期亞股上升 微博等業績

美股向上，港股ADR升93點或0.45%，報20790點，即月恒指夜期升100點，報20854點，夜期高水157點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.73%，折合報344.28元；阿里巴巴（9988）升0.72%，折合報91.65元；美團（3690）升0.74%，折合報165.11元；匯控（0005）升1.81%，折合報52.89元；建行（0939）跌0.56%，折合報5.78元。

道期現升0.096%；標期現升0.26%；納期現升0.49%。日股現升1.38%，韓股現升0.7%，澳股現升0.98%。

紐油現升0.41%或0.48美元，報115.55美元；布油現升0.26%或0.31美元，報119.75美元；金價現跌0.14%或2.61美元，報1851.11美元；美國10年期債息現升0%或0厘，報2.7378厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，滔搏（6110）、微博（9898）、基石藥業（2616）、華住集團（1179）、萊爾斯丹（0738）等。

星島（1105）：郭曉亭減持，「玩具大王」之子蔡加讚入股，任聯席主席。

東瀛遊（6882）7天日本團要2.9萬，指最大成本是員工隔離時的工資。

騰訊（0700）據報年前退出《壯志凌雲2》製作，疑因涉紀念美國軍隊情節。

北京朝陽強制減租，京客隆（0814）料減租達四至六千萬元。

港交所（0388）新股平台FINI第四季開始用戶登記及註冊。

 

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