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恒指高開236點 科指升1.6% 齊齊升穿50天線

恒指今早高開236點或1.15%，報20933點，成交金額22億元；國指今早高開85點或1.21%，報7167點。恒生科技指數開市報4257點，升1.69%。

匯控（0005）、友邦（1299）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。中移動（0941）、長實集團（1113）、銀娛（0027）拖累大市。

藍籌47隻升，4隻下跌，15隻無升跌。創科實業（0669）升5%，報105.1元，是升幅最大的藍籌，長實集團（1113）跌0.48%，報52元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，1隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報26.3元，升3.75%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報166元，跌0.24%。

恒指升穿50天線(20880.9點)。科指升穿50天線(4253.47點)。

多間公司公布業績，績前表現如下，滔搏（6110）開市報5.56元，跌0.36%。微博（9898）無成交，報172元。華住集團（1179）開市報24.1元，升0.84%。萊爾斯丹（0738）無成交，報0.54元。

星島（1105）：郭曉亭減持，「玩具大王」之子蔡加讚入股，任聯席主席。開市報0.5元，升14.94%。

東瀛遊（6882）7天日本團要2.9萬，指最大成本是員工隔離時的工資。開市報0.66元，升3.13%。

騰訊（0700）據報年前退出《壯志凌雲2》製作，疑因涉紀念美國軍隊情節。開市報345.8元，升1.17%。

北京朝陽強制減租，京客隆（0814）料減租達四至六千萬元。無成交，報0.82元。

港交所（0388）新股平台FINI第四季開始用戶登記及註冊。開市報333.8元，升0.91%。

破頂股表現

破頂股包括，中海油（0883）創52周高，見12.18元，開市報12.18元，升1.5%。

破底股方面

0隻股份創上市新低。0隻股份創52周低。

異動股

上升異動股，包括，星島（1105）開市報0.5元，升14.94%；HMVOD（8103）開市報0.95元，升11.76%；BENG SOON MACHINERY（1987）開市報0.435元，升7.41%；威雅利（0854）開市報4.28元，升7%；通天酒業（0389）開市報0.12元，升6.19%；榮昌生物（9995）開市報28.15元，升5.04%；創科實業（0669）開市報105.1元，升5%；特步（1368）開市報10.5元，升4.17%；永達汽車（3669）開市報7.59元，升4.12%；萬國數據（9698）開市報26.3元，升3.75%。

下跌異動股，包括，禪遊科技（2660）開市報1.51元，跌14.69%；美的置業（3990）開市報12.8元，跌12.09%；兗煤澳洲（3668）開市報31元，跌6.2%；利亞零售（0831）開市報0.85元，跌5.56%；招商局置地（0978）開市報0.71元，跌5.33%；世紀睿科（1450）開市報1.83元，跌4.19%；順騰（0932）開市報0.13元，跌3.7%；中國飛機租賃（1848）開市報4.98元，跌3.49%；亞信科技（1675）開市報12.78元，跌3.18%；雲康集團（2325）開市報10.32元，跌2.64%；晶苑國際（2232）開市報2.96元，跌2.63%。

 

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