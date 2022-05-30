泰加公告指，以上各人自已確認其辭任乃由於決定投放更多時間於其他公務，其與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜須提請本公司股東垂注。以上四人辭任後，泰加董事會只餘下兩名在4月加入的獨立非執董詹達堯和余祖德，後者擔任該公司授權代表。

吳宇在2020年12月底完成收購泰加26.62%股份，與林烽、戴承延和王軍生一同進入泰加董事會，2021年4月吳宇購入泰加可換股債券，並在8月取代大股東張德熙出任泰加主席。泰加在9月公布吳宇擬全購已發行股份，不過保監局在去年11月一度限制旗下泰加保險在外匯的投資。

泰加在今年1月突然宣布停止8000輛的士保單，引發保監局在接管泰加至今，吳宇被指涉違調動保險資金。吳宇在1月中止全購泰加，並擬悉售所持全部4億元泰加可換債券，並已宣佈辭任泰加保險執行董事職務。

據上市規則要求，上市公司董事會必需包括至少3名獨立非執董，該行指正物色合適人選以填補有關空缺，將盡全力確保根據上市規則於實際可行情況下，盡快且無論如何於王軍生辭任起計3個月內委任合適人選。

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