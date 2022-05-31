個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.64%，折合報344.27元；阿里巴巴（9988）跌3.42%，折合報91.65元；美團（3690）跌5.71%，折合報165.11元；匯控（0005）升0.93%，折合報52.89元；建行（0939）跌0.91%，折合報5.78元。

道期現升0.114%；標期現升0.31%；納期現升0.78%。日股現升0.11%，韓股現跌0.08%，澳股現跌0.35%。

紐油現升2.2%或2.54美元，報117.61美元；布油現升0.43%或0.53美元，報122.2美元；金價現跌0.33%或6.16美元，報1849.07美元；美國10年期債息現升3.61%或0.099厘，報2.8368厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括貝殼（2423）、卡姆丹克（0712）、勵駿（1680）等。

復星（0656）折讓4.7%悉售青啤（0168）。

富力（2777）向大股東旗下力量發展售海口物業，變相獲注資逾10億人幣。

匯豐：有措施協助香港及內地賬戶客戶，遙距處理不動戶問題。

吳宇辭泰加控股（6161）主席，安山金控（0033）安山系人馬全數離場。

友邦（1299）公布友邦中國獲准在河南籌備分公司營運。

大新銀行（2356）：今年完成餘下分行數碼化改裝。

新城控股（1030）擬斥最多2億元回購股份。

阿里（9988）618促銷明開跑，推扶持措施助商家。

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