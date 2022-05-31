近年人氣男團MIRROR彈起，不少歌迷、粉絲紛紛於巴士車身、候車站落廣告宣傳或慶祝生日，林德興形容這群是公司意想不到的客戶，對此感到非常驚訝。他稱，雖然相關項目對公司帶來的收入有限，未至於能夠可以覆蓋疫情帶來的影響，但也希望為這群客戶「做多少少」，惟沒有透露實際行動。

雅仕維近日推出「用心香港」戶外城市數碼畫廊展覽，相關作品將同時以實體及非同質化代幣（NFT）形式，於公司戶外交通媒體網絡及線上平台展出及售賣。林德興指出，今次項目投資金額以百萬計，希望藉著今次經驗及技術，有助未來探尋元宇宙及NFT技術發展所創造的機遇。

他認為，NFT可將廣告實體化，對自身業務有所幫助，公司希望可以融合線上、線下人流空間。林德興又透露，公司曾考慮不同元宇宙發現方向，包括在鏈遊（GameFi）平台The Sandbox買入虛擬土地；但認為此行動相等於「炒地」，不符合公司做媒體、廣告的方面，故暫時閣置。

雅仕維今天收報1.02元，無升跌。