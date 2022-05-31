第五波疫情漸見緩和，零售市道回暖，戶外媒體公司雅仕維（Asiaray）（1993）創辦人、主席兼執行董事林德興透露，5至6月廣告市況明顯回暖，客戶落廣告量較3至4月急升2至3倍，回復至去年底、第五波疫情前水平，強調期內受基數效應及市民報復式消費影響；希望今年底可以回復至疫情前水平。
近年人氣男團MIRROR彈起，不少歌迷、粉絲紛紛於巴士車身、候車站落廣告宣傳或慶祝生日，林德興形容這群是公司意想不到的客戶，對此感到非常驚訝。他稱，雖然相關項目對公司帶來的收入有限，未至於能夠可以覆蓋疫情帶來的影響，但也希望為這群客戶「做多少少」，惟沒有透露實際行動。
雅仕維近日推出「用心香港」戶外城市數碼畫廊展覽，相關作品將同時以實體及非同質化代幣（NFT）形式，於公司戶外交通媒體網絡及線上平台展出及售賣。林德興指出，今次項目投資金額以百萬計，希望藉著今次經驗及技術，有助未來探尋元宇宙及NFT技術發展所創造的機遇。
他認為，NFT可將廣告實體化，對自身業務有所幫助，公司希望可以融合線上、線下人流空間。林德興又透露，公司曾考慮不同元宇宙發現方向，包括在鏈遊（GameFi）平台The Sandbox買入虛擬土地；但認為此行動相等於「炒地」，不符合公司做媒體、廣告的方面，故暫時閣置。