該集團指，期內收入只有2.44億元，當中授權收入按年大減9.58億元，只餘8090萬元，銷售收入則近1.63億元。研發開支按年減少9980萬元，只有13.05億元。若扣除以股份為基礎的付款開支後，年內虧損為16.97億元。

另外，基石藥業亦公布獨立調查結果指，集團去年有約2.28億元用於投資於CStone Pharm (HK)，雖然不存在明顯違反該付款授權政策，但是集團所定投資政策未有涵蓋與衍生工具相關的產品，該禁令亦適用於集團投資在CStone Pharm (HK)基金上。有關基金由去年8月尾至今年3月尾均低於投資的名義金額，產生的未變現虧損約為投資的名義金額之29%。集團委聘的獨立顧問檢視後，認為集團缺乏投資程序，作投資決定及審批職權並無分隔，時任建議進行有關基金投資的財務副總裁翁曉路離職前交接不充分。

集團據此在公告內追加披露投資有關基金詳情，並披露當時購入價近2.28億港元，同時於今日發指示儘早贖回投資，並將授權投資門檻由5000萬美元，大降至300萬美元。另為處理投資事宜，另設投資委員金跟進、批准及製定政策。其將6月底前落實內控措施。董事會決議，時任首席執行官的主席江寧軍終止擔任主席職務，但是保留執行董事職務。主席職務改由原任的非執行董事李偉出任。