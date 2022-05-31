截至今年3月底止三個月，貝殼成交額（GTV）按年跌45.2%至5860億元，收入按年跌39.4%至125.47億元，貼近此前指引上線。貝殼同時公布最新業務指引，預計次季收入介乎100億至105億元，相當於按年下滑56.6%至58.6%。另貝殼宣布擬建立股份回購計劃，將於12個月內回購最多10億美元ADS；此計劃仍待公司股東授權獲批。

收入按業務劃分，新房上季收入按年下跌44%，成交額達1927億元；二手房交易成交額按年下跌46%，略好於市場水平，存量房交易成交額為3741億元。貝殼期內毛利率按年下跌5.6個百分點，最新為17.7%。公司解釋指，由於鏈家經紀人的固定薪酬成本佔收入比例相對較高，導致存量房交易的貢獻利潤率較低；以及今年第一季收入下跌，以致門店成本佔收入比例相對較高。

今天開市初段，貝殼ADS相較港股高水逾8%。