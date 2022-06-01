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港股ADR跌119點 夜期低水281點 美期亞股上升 領展等業績

美股向下，港股ADR跌119點或0.56%，報21296點，即月恒指夜期跌260點，報21134點，夜期低水281點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.4%，折合報357.33元；阿里巴巴（9988）跌2.12%，折合報94.21元；美團（3690）跌1.63%，折合報183.96元；匯控（0005）升0.78%，折合報52.51元；建行（0939）跌1.05%，折合報5.78元。

道期現升0.564%；標期現升0.45%；納期現升0.47%。日股現升0.42%，韓股休市，澳股現升0.33%。

紐油現升0.38%或0.43美元，報115.11美元；布油現升0.49%或0.57美元，報116.17美元；金價現跌0.08%或1.59美元，報1835.76美元；美國10年期債息現升0.76%或0.0217厘，報2.8658厘。

今日焦點股份可留意：

兩間公司公布業績，包括領展（0823）及阿里影業（1060）

正榮地產（6158）：或無法支付下月寬限期屆滿之票據利息1372萬美元。

貝殼（2423）上季盈轉虧，擬推10億美元回購。

基石藥業（2616）去年虧損19.2億人幣。

雅仕維（1993）︰客量回復第五波前水平，鏡粉帶來驚喜。

再鼎醫藥（9688）將轉換為港美雙重主要上市。

山東國投（1697）逾50億人民幣售富國基金及不良資產。

長實（1113）今日出資2087萬回購41萬股。

比亞迪（1211）據報洽購非洲6座鋰礦，料可滿足18年電池需求。

金隅（2009）合資近39億人幣投得北京朝陽區住宅地。

金沙中國（1928）總裁王英偉：冀7、8月更多省市旅客訪澳。

洪漢文辭任結好控股（0064）CEO一職。

朗詩地產（0106）4500萬美元出售旗下美上市LSEA。

華電（1071）擬分拆基礎設施REITs，計劃到上交所上市。

現代牙科（3600）首季收益6.6億元，按年跌5%。

國泰（0293）與漢莎貨運擴大業務合作，瑞士世界貨運加入協議。

內地推汽車下鄉名單，長城、吉利、比亞迪入圍，蔚小理未上榜。

財險（2328）原總裁林智勇涉嫌違紀接受調查。

 

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