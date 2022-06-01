恒指今早低開7點或0.04%，報21407點，成交金額141億元；國指今早低開22點或0.31%，報7393點。恒生科技指數開市報4456點，跌0.61%。
友邦（1299）、匯控（0005）、建行（0939）貢獻恒指較多。美團（3690）、阿里巴巴（9988）、平保（2318）拖累大市。
藍籌32隻升，19隻下跌，15隻無升跌。申洲國際（2313）升3.04%，報111.8元，是升幅最大的藍籌，平保（2318）跌4.37%，報48.1元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股14隻升，11隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是京東健康（6618）開市報51.5元，升3.1%；跌幅最大的是百度（9888）開市報140.9元，跌4.47%。
恒指續高於50天線(20971.12點)。科指續高於50天線(4279.84點)。
兩間公司公布業績，績前表現如下領展（0823）開市報71.9元，升1.2%。阿里影業（1060）。開市報0.69元，無升跌。
正榮地產（6158）：或無法支付下月寬限期屆滿之票據利息1372萬美元。開市報0.57元，無升跌。
貝殼（2423）上季盈轉虧，擬推10億美元回購。創上市新高，見34.8元，開市報34.8元，升12.26%。
基石藥業（2616）去年虧損19.2億人幣。開市報4.32元，跌14.29%。
雅仕維（1993）︰客量回復第五波前水平，鏡粉帶來驚喜。無成交，報1.02元。
再鼎醫藥（9688）將轉換為港美雙重主要上市。開市報24.4元，跌2.01%。
山東國投（1697）逾50億人民幣售富國基金及不良資產。開市報0.51元，升37.84%。
長實（1113）今日出資2087萬回購41萬股。開市報51元，跌0.49%。
比亞迪（1211）據報洽購非洲6座鋰礦，料可滿足18年電池需求。開市報280元，無升跌。
金隅（2009）合資近39億人幣投得北京朝陽區住宅地。無成交，報1.15元。
金沙中國（1928）總裁王英偉：冀7、8月更多省市旅客訪澳。開市報15.02元，升0.13%。
洪漢文辭任結好控股（0064）CEO一職。無成交，報0.156元。
朗詩地產（0106）4500萬美元出售旗下美上市LSEA。無成交，報0.24元。
華電（1071）擬分拆基礎設施REITs，計劃到上交所上市。開市報2.81元，無升跌。
現代牙科（3600）首季收益6.6億元，按年跌5%。無成交，報3.06元。
國泰（0293）與漢莎貨運擴大業務合作，瑞士世界貨運加入協議。開市報8.21元，升0.12%。
內地推汽車下鄉名單，入圍的股份表現如下，東風（0489）開市報6.25元，升1.3%。廣汽（2238）開市報7.7元，升3.63%。吉利（0175）開市報15.2元，升1.33%。長城（2333）開市報14.2元，升0.57%。比亞迪（1211）開市報280元，無升跌。未上榜的小鵬汽車（9868）開市報92.9元，升0.54%。理想汽車（2015）開市報100.9元，升1.1%。蔚來集團（9866）開市報140元，升2.94%。
財險（2328）原總裁林智勇涉嫌違紀接受調查。開市報7.62元，無升跌。
破頂股包括，貝殼（2423）創上市新高，見34.8元，開市報34.8元，升12.26%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見1.3元，開市報1.3元，無升跌；中海油服（2883）創52周高，見9.42元，開市報9.42元，升1.29%。
異動股
上升異動股，包括，山東國投（1697）開市報0.51元，升37.84%；貝殼（2423）創上市新高，見34.8元，開市報34.8元，升12.26%；華新手袋（2683）開市報0.44元，升11.39%；民生教育（1569）開市報0.63元，升6.78%；廣匯寶信（1293）開市報0.64元，升6.67%；騰盛博藥（2137）開市報8.98元，升6.65%；鳳凰衞視（2008）開市報0.42元，升6.33%；遠東酒店（0037）開市報0.93元，升5.68%；濱海泰達物流（8348）開市報0.3元，升5.26%；新意網集團（1686）開市報6.44元，升4.89%；中通快遞（2057）開市報207元，升4.23%。
下跌異動股，包括，基石藥業（2616）開市報4.32元，跌14.29%；瑞安房地產（0272）開市報1.04元，跌6.31%；中建材（3323）開市報9.3元，跌6.16%；固生堂（2273）開市報30.1元，跌5.94%；中海石化（3983）開市報2.6元，跌5.8%；百度（9888）開市報140.9元，跌4.47%；中國平安（2318）開市報48.1元，跌4.37%；網易（9999）開市報163.5元，跌3.94%。
其他報道
港股ADR跌119點 夜期低水281點 美期亞股上升 領展等業績