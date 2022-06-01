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財新中國5月份製造業PMI回升至48.1 低過預期 疫情影響或超過2020年

財新公佈，中國5月份製造業採購經理指數(PMI)由4月的46回升至48.1，低過預期的49，去年同期為52。財新指，國內多地疫情在5月持續，對製造業景氣度的拖累仍在，但衝擊程度出現邊際放緩。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2022年5月，多地局部疫情持續，製造業景氣度邊際出現改善但仍位於收縮區間。需求、供給均在50之下，且影響逐漸傳導至就業端；供應鏈受阻、物流時間延長等問題未能得到徹底改善；成本端和收費端價格的分化進一步擠壓了企業的盈利空間。本輪疫情對經濟的負面影響或超過2020年。政策層面，保證就業和物流暢通是重中之重。打通產業鏈、供應鏈堵點，推動復工復產，有助於穩定市場主體、提供就業保證。此外，幫扶紓困政策不應只限於供應端，對受疫情影響收入下降的人員補助，亦應提上日程。

5月製造業供給和需求繼續收縮，生產指數和新訂單指數雖回升，但繼續低於50，其中需求略強於供給。外需持續低迷，新出口訂單指數連續十個月位於收縮區間，收縮幅度也較上月收窄。

對產量下降的原因，受訪企業普遍提到疫情持續，相應限制措施影響生產經營和物流。部分企業表示，需求狀況較4月相對改善，其中出口訂單明顯下滑，與交單付運困難有關。

5月就業指數較上月收縮程度加深，在過去十個月中第九次位於收縮區間，投資品行業用工收縮率最為明顯。部分受訪企業稱，因疫情和新接業務量下降而減少用工，另外一些企業則在員工自願離職後沒有填補空缺。

物流仍未恢復正常，5月供應商供應時間指數繼續大幅低於50，雖好於上月，但仍為2020年3月首輪疫情防控後次低。與產出走勢一致，製造業採購量也繼續下降，降幅較上月收窄；鑑於需求疲弱，企業有意減少庫存，產成品和採購庫存量均溫和下降。

5月生產經營預期指數仍位於50以上，但已降至近五個月新低，且低於長期均值。這表明企業家總體上對疫情得到控制充滿信心，但對經濟社會能否迅速回歸正常仍心存擔憂，對俄烏戰爭的持續也心存疑慮。

 

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