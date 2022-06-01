《我家在深水埗》繪畫比賽由共超過50名6至18歲的香港樂童行兒童及青少年會員參加，用畫筆詮釋他們腦海中的深水埗，兒童組及青少年組各有5幅作品勝出並獲獎。

今次NFT屬限量發行，並不設二級市場公開發售，可於國泰購物平台以亞洲萬里通里數、現金或以「里數加現金」組合購買，及後於Articoin平台兌換；Articoin平台亦設信用卡及扣賬卡直接購買方式。捐款人購買NFT後，將得以永久收藏該批畫作。

香港樂童行行政總監梁慧蓮表示，過去兩年受疫情影響，樂童行中心的籌款額大幅縮減超過五成，今次NFT籌款提供新視角，所有活動籌集的淨資金將用於支持香港樂童行為貧困兒童提供急需的教育和發展計劃。

國泰企業事務總經理黃文傑表示，「國泰以港為家，很高興與香港樂童行及Artcoin攜手合作，向社會各界展示這些饒有意義的畫作，更以可持續及環保的方式顯現新一代的創意、及歌頌家在香港的特色。我們期望透過推出這些NFT作品，讓大眾共襄善舉，支持弱勢社群」。

Articoin共同創辦人林樹榮及張珮琪表示，「我們很榮幸能幫助像香港樂童行這樣的組織，他們由於疫情關係，所有傳統的籌款活動（如賣旗）都停滯。利用嶄新科技，我們事實上是在創造一條新的渠道，把社會上的資源重新分配。看著這些NFT作品，我們十分感動，亦令我們對未來充滿希望」。

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