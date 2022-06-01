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【有片：選股王】中升上升動力增

恒指低開後跌至21300點附近反彈，一度幾乎收復失地，但最終於未能企穩向下，早市最多跌232點、低見21183點，半日收報21255點，跌159點或0.74%。大市半日成交765億元。

個別科網股有回吐，尤其近日強勢的美團（3690）網易（9999）百度（9888）都跌超過3%以上。醫藥股受壓，石藥（1093）跌6%，藥明生物（2269）跌2%。幾隻大型體育用品安踏（2020）、家電海爾智家（6690）、物管碧桂園服務（6098）的沽壓較大，似乎受到昨天MSCI指數成分股調整所觸發的買盤而今天出現回落情况。美團守於約175元水平，未破壞突破走勢。

內地的乘用車購置税減徵政策的範圍超出預期，有望帶動入門級豪華車銷售，中升（0881）料可受惠，值得留意。購置日期由今日至今年底，增值稅前車價不超過30萬元人民幣的2.0升及以下排量乘用車，車輛購置稅減半，由於政策時間集中半年內，有望集中催谷銷售，車價比預期覆蓋更廣，部分豪華車可以受惠。中升目前品牌組合涵蓋梅賽德斯—奔馳、雷克薩斯、寶馬、奧迪等豪華品牌，在各核心品牌細分市場份額中均處於領導地位。股價走勢，中升升穿3月反彈高位約57元，上升動力增，惟連續兩日急升後或有後抽，小回守於55元升勢料未完。

劉思明

投資版副主編