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工銀亞洲港元存息2.45厘破頂 渣打新推2.35厘

雖然月結已過，但踏入6月銀行仍要為半年結準備，加上息口預期會上升，銀行仍然續做5月底的定存優惠，甚至有銀行更向上調。

工銀亞洲今日新推388天存期、2.45厘港元定存高息優惠，超越富邦的2.4厘，成為1年期或以上港元定存的最高息。不過門檻不低，必須是「理財金」客戶，且起存額達80萬元。如果是10萬元至80萬元以下，年利率為2.35厘。而適用於續做之定期存款，12個月期亦有2.25厘。

渣打銀行亦新推12個月網上定存優惠，年息高達2.35厘，較上月的2.2厘加0.15厘，起存額同為1萬元。這是四大行之中最高息的。

大行之中，恒生（0011）及中銀香港（2388）同樣進取。恒生上月底把12個月港元定存調升至2.3厘後，踏入6月仍維持此利率不變。而中銀香港則在上周五推出12個月2.2厘高息優惠，9個月存期亦有2厘，起存額1萬元，該優惠至今仍有上架。四大行中仍以匯豐最低，雖上周曾經加存息，但最高亦只有0.9厘，且只適用於尚玉客戶。

以12個月或以上較長期的定存而言，目前最少有9家銀行超過2厘。除上述銀行外，大新銀行（2356）及招商永隆的最高港元定存年息均達2.3厘。交銀香港為2.25厘，而信銀國際為2.2厘。

華僑永亨早前推出的綠債退款優惠期滿後，新推的港元定存優惠年息跌穿2厘，為1.88厘，存期為228天。花旗銀行昨日則續推3個月港元定存優惠，為最高1.38厘。

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