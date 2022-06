當然對比金融海嘯等大事件,現時距離最壞情況仍很遠很遠,但居安思危也不是壞事。跑數全靠Front Office,是整個Trading Floor的盈利來源,除非某些枱真的到了生死存亡之秋,否則現階段仍未到動刀的時候。Middle Office支撐著前線運作,若非架構太臃腫,暫時也算安全。Functional Team在過去兩年疫情幾乎全線Work From Home,平常處理的亦是一些瑣碎但難度不高的工作,在老闆們心中從來不算重要,長期WFH更容易令人忘卻他們的存在。「出得嚟行,遲早要還」,因疫情休閒了兩年,當他們意識到危機即將出現,近期也紛紛浮上水面,扭盡六壬找方法刷存在感。

行家Janet隸屬於某投行的Event Team,雖然疫情肆虐兩年,令不少推廣計劃延遲,但客戶活動由線下全部轉到線上,安排或技術支援上需要兼顧更多,工作忙碌程度不見得因WFH而減少。就在早幾天,剛剛完成統籌一個涉及20多名客戶的中型線上交流會後,她就收到一封來自歐洲總部一個不知名部門的電郵。

「你好!我們發現剛舉行的線上活動,並非按照公司保安守則XYZ進行,所用的連線也並非加密,而且XYZ Certificate也未有按規定註冊,令公司蒙受極大保安風險,現時要求你就此高級風險警示事件提交報告,否則我們將通報環球保安組跟進,負責活動的員工或需承擔全部責任。」電郵內容大約簡化如此,內裡還包括大量IT 用語,Janet對此當然不明所以,類似的活動在過去兩年多次舉辦,一直相安無事,而且已跟足程序申報,亦已從Local IT獲得技術支援。出於禮貌,她簡短地回覆了幾句,並cc了IT部門:「此活動已多次舉辦,一直未有出現問題,若涉及IT因素,請向IT部門查詢。」

以為江湖從此無事?少年也實在太年輕。幾天後,同一部門又傳來另一封電郵,再次重申她有份籌辦的活動令公司蒙受風險,內容也是重複一堆IT術語。IT事IT了,但她徵詢過Local IT,連他們也看不出問題所在。「此活動的網上連接系統,由公司科技組同事安排,客戶需輸入電郵及密碼認證身份,才可登入指定平台,IT已確認不存在可見保安漏洞。」這次Janet的行文語氣再重一點,更連上兩級的直屬上司也cc在回覆內。企業向來是欺善怕惡之處,當在電郵中拉多幾名高層進入cc List,來找碴的蠢人害怕露底,很多時也會自動消失, Janet打的如意算盤正是如此。

「呢班係搵麻煩嘅人,無嘢做走嚟刷存在感,嚟證明自己有價值,你搵高層入嚟,正好俾佢哋順勢cc更多高層,話俾人知佢哋有做嘢!」事情峰迴路轉,幾天後上司召見Janet,突然說出這番話。原來當Janet cc了幾位上司後,那個不知名部門隨即cc更多IT部門高層進來,當中更包括Global IT Security Head。幾經申述,Janet上司終於明白所說的風險是甚麼:外國IT部門認為,隨便開放公司平台讓客戶登入,即使有密碼保護,也並非全無風險,建議客戶要使用已註冊的受保護連線,簡單來說,就是公司的連線。

「我唔明,即係,佢要求我哋叫啲客嚟公司,再利用公司Network參與網上活動?」說到這裡,連Janet自己也覺得荒謬。「如果班客上到公司,仲駛乜上網?親身同RM傾咪仲好?就係因為疫情嚟唔到,先要搞On Line嘢嘛!」Janet雖然成功突破盲腸,但偏偏N年前制訂的Company Code,真的有一條「要利用Authorized Network與客戶接觸」,但卻沒有說明只包括公司方,抑或連客戶方也包括在內,想不到一條陳年舊例,被有心人拿來大做文章。「呢條Team而家喺唔同地區周圍焫火頭,仲講到度度都好大風險,好彩得佢哋注意到,仲成功吸引到Global Head注意,不過如果我係Head,我會覺得搵嘢嚟搞囉!」但膠層的心意,又誰能揣測得到?

沒有最無聊,只有更無聊,是刷存在感的Rule No1,行家Johnson此刻也感同身受。作為Salesperson,與客戶聯繫至關重要,新年送果籃、聖誕送酒送朱古力等,只要在指定金額內,Compliance等部門從來沒有特別留難。端午將至,Johnson一如以往叫秘書安排送出糉券,卻想不到被秘書告之受阻。

「端午是甚麼節日?為甚麼需要送禮?」查問的不是Compliance,卻是一個成員幾乎全在外國、名為Operation Management的部門。Johnson心裡雖然滿是咒罵,但也快速解釋了這個只要找Google大神就能解答的問題。「我們從產品網頁得知,糭券的實際價值大約50美元,請問這是否只有指定收件者才可兌換?」正常智商的人也知道糉券、月餅券等是憑券取貨,難道連換幾隻糉也要出示身份證?不過Johnson也禮貌地回答,糭券是寄給已獲Compliance審批的指定客戶,客戶可以憑券換貨。以為有Compliance批准就可萬無一失?想不到幾天後,Johnson收到該部門以紅字Bold 體,寫明 ”Your Request will not be Approved” 的Email回覆。

「由於糉券並非必須由指定人士換領,客戶可將之轉售,公司守則已寫明不能送贈與現金等值 (Cash Equivalents) 的禮物;而且我們不能確保食物質素,轉售或轉贈別人後,若非本行客戶進食產品後感到不適,並提出投訴或訴訟,或會為銀行構成風險。」首先說糉券是Cash Equivalents,已經完全顛覆了Johnson對金融學的認知;再說如果食品質素有問題,是客戶抑或非客戶食用,有分別嗎?這明顯是邏輯上的問題。

「算啦,唔好同佢拗,你唔覺得近半年多咗好多從來無見過嘅部門,個個衝出嚟麥麥送上身,幫唔到C朗入波都算,仲要Mark埋梳爾拖後腿破壞防守?」Johnson的上司是唏噓的曼迷,連工作遇到的不如意,也不禁套上愛隊的尷尬處境作比喻。「呢班人其實唔係想阻你啲乜,只係想刷存在感,話俾人知佢哋好盡責,監察住唔同部門嘅運作。

Janet所遇到的情況相同,反抗越大,反而讓這群人越有機會做大龍鳳,驚動更高層。「唔好中計呀,如果糉券唔係一定要送,無謂為咗呢啲小事同佢嘈,炒大鑊的Quota,應該要留返俾更重要嘅嘢先寸土不讓。咁快拎張黃牌,下半場綁手綁腳,場波仲點踢落去?」處理職場上的政治事件,老闆自有老闆的智慧,

就算身處同一企業,明明應該「以結果為目標」,爭取更大盈利,但為了爭寵、為了刷存在感,「我和我們」也可以各有盤算。以為分多幾個部門、增加更多職級就可人多好辦事?要處理更多人事問題,指令需要更多層的介入,或許才是更大的難題。唔,別誤會,這裡說的,只是投行與金融業。

羅仕揚