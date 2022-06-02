製造業數據意外上升至56.1，高於上月數字及市場預期；而職位空缺數量雖然按月回落，但依然處於歷史性高位。數據強勁，顯示聯儲局放慢經濟增速的程度還不足以壓制通脹，摩通CEO警告說限制性政策可能導致經濟陷入衰退，美10年債息升至2.94%，美股三大指數連跌兩日，道指累跌399點。