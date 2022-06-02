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經濟數據強勁 美債息上升 美股連跌兩日 道指跌176點

製造業數據意外上升至56.1，高於上月數字及市場預期；而職位空缺數量雖然按月回落，但依然處於歷史性高位。數據強勁，顯示聯儲局放慢經濟增速的程度還不足以壓制通脹，摩通CEO警告說限制性政策可能導致經濟陷入衰退，美10年債息升至2.94%，美股三大指數連跌兩日，道指累跌399點。

道瓊斯工業平均指數收跌176點，跌幅0.54%，報32813點。標普500指數收跌30點，跌幅0.75%，報4101點。納斯達克綜合指數收跌86點，或0.72%，報11994點。

家得寶跌1.84%，報297.19美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低36點，而Salesforce升9.88%，報176.07元，貢獻道指104點。

科技股方面，蘋果收市報148.71元，跌0.08%，谷歌母公司Alphabet收市報2277.84元，升0.11%，亞馬遜收市報2433.68元，升1.22%，Facebook收市報188.64元，跌2.58%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.05%，報438點。德國DAX指數收跌0.34%，報14340點；法國CAC 40指數跌0.78%，報6418點；英國富時100指數收跌0.99%，報7532點。

 