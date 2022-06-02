個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.34%，折合報355.56元；阿里巴巴（9988）跌3.17%，折合報91.6元；美團（3690）跌2.01%，折合報178.84元；匯控（0005）跌0.93%，折合報52.01元；建行（0939）跌0.73%，折合報5.77元。

道期現跌0.088%；標期現跌0.05%；納期現跌0.02%。日股現跌0.73%，韓股現跌0.94%，澳股現跌0.86%。

紐油現跌2.4%或2.77美元，報112.49美元；布油現跌2.29%或2.67美元，報113.62美元；金價現升0.1%或1.94美元，報1848.54美元；美國10年期債息現跌0.06%或0.0018厘，報2.904厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，美團（3690）、聯眾（6899）等。

海昌海洋公園（2255）折讓19.6%向The Capital Group配股。

佳源（2768）8.8億售鹽城項目，今復牌。

建業地產（0832）胡葆森售股套現近14億，河南省鐵路成次股東。

微創醫療（0853）擬分拆業務到內地科創板上市。

阿里影業（1060）去年首錄盈利賺1.54億人幣。

騰訊（0700）據報推員工薪酬改革，晉升時不作即時調薪。

蘋果據報將部分iPad生產轉移至越南，比亞迪（1211）協助建生產線。

蔡加讚申報1.25億入股星島（1105），郭曉亭帳面蝕逾三成。

領展（0823）：續租有空間去調升，但料租戶生意需時較長恢復。

微博（9898）首季經調整盈利按年升1.7%。

蔚來（9866）5月交付按年升4.7%至7024輛。

《香港01》母企南海控股（0680）旗下半島置業傳陷財困，全員今起待崗半年。

小鵬汽車（9866）5月交付量升78％至1.01萬輛。

和黃醫藥（0013）：治濾泡性淋巴瘤藥臨床急需進口申請獲海南省批准。

理想（2015）上月交付1.15萬輛，按年升1.66倍。

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