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恒指低開237點 科指跌1.75% 齊跌近50天線

恒指今早低開237點或1.12%，報21057點，成交金額32億元；國指今早低開95點或1.31%，報7249點。恒生科技指數開市報4355點，跌1.75%。

領展（0823）、中石化（0386）、中電（0002）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。

藍籌8隻升，51隻下跌，7隻無升跌。萬洲（0288）升1.99%，報6.15元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌3.45%，報13.42元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，28隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是ASM太平洋（0522）無成交，報71.15元；跌幅最大的是萬國數據（9698）開市報27.55元，跌4.84%。

恒指跌近50天線(20959.98點)。科指跌近50天線(4275.04點)。

沙特據報有條件增加石油產量，油價跌逾3%。中石油（0857）開市報4.14元，跌0.96%；中海油（0883）開市報12.04元，跌1.31%。

多間公司公布業績，績前表現如下，美團（3690）開市報178.5元，跌2.19%。聯眾（6899）無成交，報0.163元。

海昌海洋公園（2255）折讓19.6%向The Capital Group配股。開市報7元，升2.34%。

佳源（2768）8.8億售鹽城項目，接兩份清盤呈請，今復牌。開市報0.365元，升4.29%。

建業地產（0832）胡葆森售股套現近14億，河南省鐵路成次股東。開市報0.74元，升13.85%。

微創醫療（0853）擬分拆業務到內地科創板上市。開市報16.08元，跌0.25%。

阿里影業（1060）去年首錄盈利賺1.54億人幣。開市報0.71元，升1.43%。

騰訊（0700）據報推員工薪酬改革，晉升時不作即時調薪。開市報355元，跌1.5%。

蘋果據報將部分iPad生產轉移至越南，比亞迪（1211）協助建生產線。開市報280.6元，跌0.71%。

蔡加讚申報1.25億入股星島（1105），郭曉亭帳面蝕逾三成。開市報0.5元，升13.64%。

領展（0823）：續租有空間去調升，但料租戶生意需時較長恢復。開市報71.95元，升1.05%。

微博（9898）首季經調整盈利按年升1.7%。無成交，報175元。

蔚來（9866）5月交付按年升4.7%至7024輛。開市報140元，升0.57%。

《香港01》母企南海控股（0680）旗下半島置業傳陷財困，全員今起待崗半年。停牌。

小鵬汽車（9866）5月交付量升78％至1.01萬輛。開市報140元，升0.57%。

和黃醫藥（0013）：治濾泡性淋巴瘤藥臨床急需進口申請獲海南省批准。開市報16.4元，跌2.96%。

理想（2015）上月交付1.15萬輛，按年升1.66倍。開市報99.4元，跌1.58%。

破頂股表現

0隻破頂股。

破底股方面

0隻股份創上市新低。0隻股份創52周低。

異動股

上升異動股，包括，建業地產（0832）開市報0.74元，升13.85%；星島（1105）開市報0.5元，升13.64%；建業新生活（9983）開市報3.77元，升13.55%；中原建業（9982）開市報1.26元，升5.88%；天鴿互動（1980）開市報0.91元，升5.81%；科濟藥業（2171）開市報11.64元，升5.63%；民生教育（1569）開市報0.64元，升4.92%；佳源國際（2768）開市報0.365元，升4.29%；BC科技（0863）開市報3.9元，升4.28%；德視佳（1846）開市報6.7元，升3.4%；創新奇智（2121）開市報23.9元，升2.58%。

下跌異動股，包括，神冠控股（0829）開市報0.43元，跌11.34%；中國外運（0598）開市報2.3元，跌8.73%；包浩斯（0483）開市報0.84元，跌7.69%；海螺（0914）開市報37.75元，跌6.79%；福晟（0627）開市報0.017元，跌5.56%；百勝中國（9987）開市報354元，跌5.14%；萬國數據（9698）開市報27.55元，跌4.84%；金蝶（0268）開市報14.62元，跌4.69%；敏實集團（0425）開市報19.78元，跌4.67%。

 

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