汽車股持續強勢，長汽（2333）再升4.4%，連同吉利（0175）、廣汽（2238）齊齊逆市向好。內房股走勢分化，建業（0832）獲河南國資委入股，刺激股價急升18.5%，但富力（2777）近期持續尋底，今早跌4%迫近前低位，碧桂園（2007）亦跌2.7%。另外，沙地有意增產，拜登亦有意放寬制裁俄羅斯石油，油價下跌，油股亦回落。

豬肉股持續強勢，萬洲（0288）升勢停不了，雨潤（1068）亦可以冷吼。內地豬肉價格持續低迷，豬農財政壓力巨大，就算是大型企業亦經營困難，內地上市的牧原食品，首季虧損高達52億元人民幣。但物極必反，持續虧損下供應大幅收縮，根據招商證券一份報告，能繁母豬存欄量已連續9個月負成長，豬價隨時在供應減少下再次步入升浪。事實上，近期豬價雖然回穩，但按年還是下跌的，卻無阻市場不斷高追萬洲的決心。

若豬價將步入升浪，低殘的雨潤會更具爆發力。雨潤5月23日出現異動急升，之後回落並於約0.6元水平整固，進取的投資者可小注吸納，博能夠整固後再上。

張兆聰

明報首席評論員