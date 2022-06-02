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美團上季多蝕17.7%至35.86億人幣仍勝預期 經營活動支出急飈

美團（3690）收市後公布，截至今年3月底止三個月，公司收入按年增加25%至462.69億元（人民幣，下同），稍勝預期的452.99億元。期內虧損57.03億元，按年擴大17.7%，但仍然優於市場預期。經調整虧損淨額為35.86億元，按年收窄7.8%，勝預期。經調整LBITDA（稅息折舊及攤銷前虧損）為18.41億元，按年收窄22.7%。

收入按業務劃分，季內餐飲外賣收入按年增加17.4%至157.71億元，收入增長主要是由於訂單量及客單價增加；經營溢利按年急升41.3%至15.77億元。到店、酒店及旅遊收入按年增加15.6%至76.22億元，經營溢利也升26.4%至34.74億元。美團指出，儘管業務在短期遇到挑戰，但相信疫情結束後，消費一定會恢復，業務將會回到正常增長水平；公司也將積極配合當地政府促進消費復蘇。

至於一直被視為「燒錢」的新業務及其他，美團強調，對於新業務及其他，商品零售業務仍是、並將繼續成為公司的主要投資領域。分部季內收入按年增加47%至144.91億元，主要受商品零售業務的擴張所驅動。分部經營虧損繼續擴大12.2%至90.25億元，不過經營虧損率由去年第四季的69.5%，收窄至今年首季的62.3%。季內，美團買菜實現高速增長，訂單量按年增加近120%，日單量達歷史新高。

美團對於中小型商家、騎手的幫助一直受市場關注，於季績報告中，公司指提供佣金返還、免費「外賣管家服務」及免費智能運營設備，以幫助商家，尤其是中小型商家度過困難時期。另美團與當地政府一同為騎手提供免費的核酸檢測，並為在封控社區生活的騎手提供免費住宿或休息站；以及為更多城市的騎手提供智能安全頭盔。

另值得留意的是，美團上季經營活動所用現金流量淨額錄得112.78億元，不但佔整體收入24.4%，亦較2021年全年的40.11億元急升181.2%。美團解釋指，主要受季節性因素和上季omicron病毒傳播影響。事實上，美團2021年度的40.11億元，已經包括支付部分根據中國反壟斷法處以之罰款。

美團績前收報180.2元，跌1.26%。

 

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